告別19年老東家！少女時代Yuri（俞利）確定不續約SM娛樂，官方發聲：未來仍將以少女時代成員身分活動

少女時代成員兼演員 Yuri（俞利）即將結束與SM娛樂長達19年的合作，不過讓粉絲安心的是，她未來仍將繼續以少女時代成員身分與大家見面。

SM娛樂於今日（31日）發布官方聲明表示：「經過與俞利深入討論後，雙方決定於8月31日正式結束長達19年的合作關係。」並提到，自2007年以少女時代出道以來，俞利不僅與團隊攜手掀起 K-POP 熱潮，更成長為代表一個時代的國民女團成員，同時也在演員領域持續發光發熱。



SM娛樂也向俞利表達感謝：「能夠陪伴她走過這段旅程，是我們非常珍貴的時光。衷心感謝俞利一直以『全方位藝人』的身分展現耀眼光芒。」

雖然與SM娛樂長達19年的合作即將畫下句點，但讓粉絲安心的是，少女時代的團體活動不會受到影響。SM娛樂強調：「專屬合約雖然結束，但俞利未來仍將持續以少女時代成員身分活動。」



俞利自2007年以少女時代出道後，推出〈再次重逢的世界〉、〈Gee〉、〈Genie（說出你的願望）〉、〈Oh!〉、〈Lion Heart〉、〈I Got a Boy〉等多首經典歌曲，也曾展開個人歌手活動。



近年她積極投入演員事業，出演《時尚王》、《被告人》、《打包袱—盜取命運》、《Good Job》、《假釋審查官李韓信》等電視劇，以及《屏息》、《Strike！娜英》和《侵犯》等電影，也曾站上舞台劇《爺爺與我》與觀眾見面。近期更與成員孝淵、秀英組成企劃組合「孝利秀（효리수）」，再次展開音樂活動，也讓粉絲更加期待她未來的全新旅程。



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