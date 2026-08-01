贴心又敬业！东海为了粉丝「霸气撤灯」，忍著腰痛坚持完成表演：「总是想著大家有没有空来看我」

上周末甫结束高雄演唱会的东海，在上月（７月）30日更新个人YouTube频道，与E.L.F. / & (애니) / 蛋白们分享演唱会与签售会的幕后日常。

於今年（2026年）发行首张SOLO专辑《ALIVE》的Super Junior成员东海，近期可谓行程满档，更有满满的台湾活动。不只在台北、高雄举行演唱会和签售会，期间还有广告代言、品牌活动、颁奖典礼等，火力全开。



在昨日更新的影片里，东海跟粉丝们分享自己前往台北、南京、广州、香港等四个城市举行演唱会与签售会的幕后日常。在后台，他亲自画了《GOOD DAY》的版子，还拿起造型气球把玩，看起来相当兴奋。



值得注意的是，在第一天的演唱会结束后，东海把延伸舞台两旁的灯具给撤掉了。东海解释，在彩排的时候便注意到灯具似乎太大了。而正式演出后，粉丝们反应会遮住观看表演的视线，於是第二天东海便请工作人员们把灯具都撤掉。东海觉得粉丝们能看得舒服最重要，毕竟大家满怀期待的心情、特地前往演唱会现场，只要觉得有不方便的地方，他都会处理好。



而在香港演唱会，东海告诉现场的粉丝们，不论他是以个人或团体活动，他总是想著大家有没有空来看他表演，因为这一切并非「理所当然」。使出全力表演的东海，腰伤复发、相当疼痛，一下台便躺倒在沙发上。



第二天，敬业的东海带著腰痛，依然坚持为粉丝们带来表演。不料途中因突如其来的剧痛而倒地。深感自责的他在台上哽咽落泪，还在个人Instagram公开「全粤语亲笔信」‎向粉丝致歉，满满诚意让全网直呼：「太心疼」。

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