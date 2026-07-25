男神變仙女！Super Juniro 圭賢挑戰上海網紅套餐！ 嚇喊：比《新西遊記》懲罰還可怕

Super Junior成員圭賢進軍中國網紅圈？他近日飛往上海，竟親自下海體驗當地超夯的「網紅變身套餐」，從化妝、髮型到服裝一條龍，變身成果讓粉絲全驚呆！

日前圭賢在個人YouTube頻道上傳了一支名為「猜猜誰從上海回來了？終於體驗了一次網紅」的影片。原來他結束了成員銀赫在上海的粉絲見面會行程後，正愁沒事做，在工作人員的強力推薦和自己旺盛的好奇心驅使下，決定挑戰當一日「上海網紅」。

頂著華麗服裝坐在化妝台前的圭賢，竟用一口超流利的中文直接和化妝師溝通，還好奇地問：「很多韓國男觀光客也會來體驗嗎？」展現超強語言天賦。隨著精緻妝容一步步完成，圭賢對當地化妝師的「快速手速」和「雙眼皮貼神技」讚嘆連連，直呼：「感受到匠人精神了！」但隨著妝越化越濃，他忍不住自嘲：「因為在《新西遊記》裡受過很多懲罰，我應該能撐得住啦！」但眼神還是出賣了他，看著鏡子裡的自己，忍不住露出不安的表情。



等到假髮和頭飾全部穿戴完畢，變身大功告成後，圭賢反而豁出去了，搞笑說：「現在已經完全不像我自己了，反而不會覺得害羞！」甚至開玩笑：「我覺得現在有點性感喔～」逗樂全場工作人員。進入攝影棚拍攝寫真時，圭賢擺出各種「致命誘惑」的嫵媚POSE，對成品也非常滿意。不過他隨後又補了一槍：「看起來真的好像那種很想要被關注的人耶！」自我吐槽功力一流。



整趟體驗從服裝租借、整型級化妝到攝影棚拍攝，全部加起來只要約15萬韓元。圭賢對這個價格搭配超強化妝技術感到超滿意，頻頻點頭稱讚。最後被問到如果穿這樣去粉絲見面會會怎樣？他忍不住笑說：「對粉絲來說可能會是很有意義的禮物和美好回憶，但對我自己來說……大概是這輩子最不想記住的瞬間吧！」超真實心聲讓粉絲全笑翻！



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