金賽綸未成年交往風波落幕！警方裁定：金秀賢無嫌疑 ，未違反《兒童福利法》

韓國演藝圈去年震撼彈終於有結果！金秀賢被指控與已故女星金賽綸未成年時期交往一案，首爾城東警察署29日宣佈「無嫌疑」，全案不起訴移送，還給金秀賢一個清白！

去年5月，已故金賽綸的家屬大動作召開記者會，痛批金秀賢在金賽綸未成年時就與她交往，違反《兒童福利法》，更公開一段金賽綸生前的錄音檔，內容直指：「從中學時期開始交往，後來上大學分手了。」指控力道之猛，一度讓金秀賢形象重創。

不過金秀賢方面打死不認，反擊該錄音檔是「AI人工智慧偽造」，根本不是本人聲音！雙方隔空交火，案外案不斷。如今警方經過近一年調查，認定無明確事證足以證明金秀賢違法，決定不將案件移送檢方。



這場風波其實起於去年3月，YouTube頻道「橫豎研究所」率先爆料，聲稱金賽綸從15歲開始就跟金秀賢祕密交往長達6年。消息一出立刻引爆輿論，金秀賢當時雖坦承確實與金賽綸交往過，但堅決否認是「未成年戀愛」，更反過來以涉嫌名譽毀損告了家屬與頻道經營者，強調一切都是不實指控。



如今司法還金秀賢公道，粉絲紛紛鬆了一口氣，直呼：「早該還他清白了！」、「錄音檔果然是假的！」他也擺脫這樁纏身近一年的醜聞風暴，隨著拍攝菲律賓服飾品牌廣告，復出的腳步正在加速。

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