《金特務：本色回歸》接棒作來了！安普賢《財閥X刑警2》時隔2年回歸，陳利手再展財閥刑警魅力

《金特務：本色回歸》完美收官後，SBS新金土劇《財閥X刑警2》即將接棒登場，安普賢也將帶著人氣角色「陳利手」強勢回歸，展開更加升級的財閥刑警搜查故事！

將於8月7日首播的SBS新劇《財閥X刑警2》，講述財閥刑警陳利手（安普賢 飾）一旦辦案陷入僵局，就靠財力扭轉局勢，並與新任重案組組長朱惠拉（鄭恩彩 飾）攜手偵破各種案件。時隔2年推出第二季，安普賢將再次展現不按牌理出牌的辦案風格，以及富家少爺般的反差魅力，令人期待。



為迎接新一季開播，SBS也特別安排於7月31日與8月1日播出兩檔特別節目，不僅將帶領觀眾回顧第一季精彩劇情與經典名場面，也會搶先公開第二季的精彩片段、全新案件與觀賞重點，讓觀眾在正式追劇前先做好「複習」與「預習」。



除了安普賢與鄭恩彩的全新搭檔備受期待外，《財閥X刑警2》的豪華特別出演陣容也同步公開。俞承豪將以第二季全新財閥角色「劉成元」驚喜現身；曾在第一季首集客串的金義聖也將再次登場。朴昭怡、李學周、崔德文、李錫、孫宇賢等人則將分別出演不同單元故事，為劇情增添更多看點；許城泰、鄭彩娟、全慧彬、朱賢英、閔敬雅等演員也將加入演出，展現各具魅力的角色。



究竟陳利手這次又會以什麼出人意料的方式破解案件？與朱惠拉之間又會激盪出什麼樣的合作火花？《財閥X刑警2》將於8月7日晚間9點50分首播。

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