金鍾國帶80歲母親遊拉斯維加斯！談退出《熊孩子》心境　媽媽直言：兒子結婚比上節目更開心

歌手兼綜藝人金鍾國的母親，坦率分享了離開 SBS 綜藝節目《我家的熊孩子》後的心情。

9日，YouTube 頻道《GYM鍾國》公開了一支題為〈連80歲母親也躲不過PT訓練（Feat. 母親）〉的影片。



當天，金鍾國表示，由於行程突然變動而有了空檔，因此帶著母親前往美國拉斯維加斯進行4天5夜旅行。他說：「去年媽媽80歲大壽，但因為當時事情太多，沒能替她辦任何慶祝活動，所以這次特地趁著媽媽生日，臨時安排了這趟旅行。」說明了旅行的契機。



抵達旅遊地後，金鍾國的母親向兒子表達深深的感謝。自退出《我家的熊孩子》後久違露面的她，一邊欣賞拉斯維加斯的風景，一邊感性地表示：「多虧了小兒子，才能來到這麼好的地方，看了這麼多美麗的景色，真的非常感謝。」

旅行最後一天，金鍾國詢問母親這次生日旅行的感想，母親開心地回答：「多虧了兒子，才能來到這裡，完全沒想到會有這趟旅行，玩得很開心。」

當時，金鍾國也談到自己結婚後，母親因此退出《我家的熊孩子》，問她：「不會覺得可惜嗎？」然而，母親表示：「兒子都結婚了，不能再上節目也是理所當然的。」並暖心地說：「兒子結婚，比起繼續上節目更讓我開心。」溫馨發言令人動容。



此前，金鍾國於去年9月與圈外妻子步入婚姻，正式結為夫妻。

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