BTS防彈少年團開第一槍，拒當「次等公民」：我們不報名了！ 葛萊美新設「亞洲獎」被轟歧視

全球韓流霸主防彈少年團（BTS） 29日投下超級震撼彈——7名成員同步在社群發聲，宣布明年2月舉行的第69屆葛萊美獎，全員不報名了！ 這不是怯戰，而是宣戰！寧可把到手的獎盃推開，也要對葛萊美「亞洲隔離政策」正面開嗆，堪稱K-pop史上「重砲」。

事情導火線就在上個月葛萊美主辦方「美國國家錄音藝術科學學院」高調宣佈，第69屆起新增5個獎項，其中包含「最佳亞洲流行音樂表演獎（Best Asian Pop Music Performance，簡稱APMP）」 ，專門頒給使用亞洲語言（韓、中、日）的作品。乍聽是「德政」，但全球樂壇馬上炸鍋——這根本是笑裡藏刀！ 擺明告訴K-pop、J-pop、C-pop：你們乖乖待在亞洲專區自己玩，本獎（年度歌曲、年度專輯）的大門，不好意思，請止步。



韓媒解析這不叫包容，這叫披著多元外衣的「施捨獎」與「音樂種族歧視」！尤其K-pop早已席捲全球實體專輯市場，堂堂主流音樂勢力，憑什麼還要被關進「亞洲專屬籠子」裡？就在這尷尬節骨眼BTS霸氣表態。他們今年正規五輯《ARIRANG》裡收錄了英文歌曲，完全有本錢直攻「年度專輯」、「年度製作」等「本獎」殿堂。論實力、論銷量、論人氣，他們絕對是奪獎大熱門。但7個人選擇放下到手的既得利益，扛起守護後輩的責任——為了不讓往後用韓文唱歌的孩子們被貼上「亞洲標籤」、被隔離在主流戰場之外，他們寧可拒領這張入場券。



BTS從2019年頒獎、2020年首演、2021年入圍、2022年舞台到2023年搶年度專輯門票，每一步都在書寫K-Pop歷史，卻連續三年落空，粉絲怒轟葛萊美「玻璃天花板」厚到打不穿，年年陪跑。對比BTS在美國三大音樂獎之一的「全美音樂獎（AMA）」兩度（2021、2026年）奪下最大獎「年度藝人」，Billboard音樂獎更狂掃12座獎盃，葛萊美這堵高牆，顯得格外刺眼。



過去K-pop市場靠著BTS開闢的「葛萊美高速公路」不斷拓寬版圖。第68屆葛萊美上，《K-pop 獵魔女團》OST《Golden》奪下「最佳影視媒體歌曲」，BLACKPINK成員Rosé與KATSEYE也入圍本獎，一度讓人看見非西方音樂被接納的曙光。但APMP新獎一出，等於狠狠踩煞車！歷史殷鑑不遠，葛萊美過去對R&B、拉丁、Afrobeats（非洲流行樂）也都玩過同一招——先新設分類獎項，再把這些威脅主流市場的音樂「分流」出去，確保白人當道的老招牌繼續亮。說穿了，就是利用K-pop炒收視、衝話題，卻在關鍵的本獎入場券上設下重重路障，矛盾至極。



BTS今年3月發行正規五輯《ARIRANG》，橫掃美國告示牌主要榜單，上半年北美體育場巡演更動員84萬人次，還寫下美國三大音樂獎之一的「全美音樂獎（AMA）」奪大獎、史上首組登上2026美加墨世界盃決賽中場秀等驚人紀錄，本被視為本屆葛萊美奪獎大熱門。如今全員表態不報名，無疑是對葛萊美長期以來「邊緣化亞洲音樂」的最直接表態，也讓全球粉絲與樂壇開始重新審視獎項背後的多元與平等問題。

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