黃晸珉爆桃色風波！「好想抱抱妳」錄音檔瘋傳，女控不倫戀遭冷處理！公司反駁：是私生飯

韓國影帝黃晸珉驚爆婚外情疑雲！

女性A某在社群媒體大動作爆料，聲稱與這位「國民影帝」有過長達一年多的不正當關係，更公開一段疑似黃晸珉聲音的錄音檔，內容竟包含「好想抱抱妳」等曖昧對話，引發演藝圈譁然。不過黃晸珉所屬經紀公司火速反擊，直指A某是「跟蹤騷擾犯罪嫌疑犯」，更透露黃晸珉已於去（2025）年8月以違反《跟蹤騷擾處罰法》為由對她提告，法院也已裁准3次禁止接近令並處以300萬韓元的罰金。



根據韓媒報導，A某自稱與黃晸珉於2023年7月在電影《神鬼海底撈》試映會上相識交換聯絡方式，隔月即在首爾龍山區一家酒吧續攤飲酒，同年9月黃晸珉遠赴羅馬尼亞前，兩人甚至在仁川機場再度聚會，A某更透露黃晸珉曾提出一起聯手創立酒類品牌的邀約。她堅稱兩人陸續碰面至少3次，但強調「並未發生肉體關係」，卻始終維持著「曖昧不明」的情感連結，直到去年5月對方突然斷聯，讓她大受打擊。



為討個說法，A某於去年8月1日寄發電子郵件給海外製作公司，要求釐清與黃晸珉之間的爭議，沒想到此舉反被黃晸珉認定為跟騷行為，一狀告上法院。A某委屈喊冤：「我只是在雙方有民刑事糾紛的情況下，提醒製作公司審慎評估，以免遭受損害，並非無故騷擾。」她痛批黃晸珉「刻意刪除所有對話，把我塑造成單方面跟蹤狂」。



儘管風波延燒，黃晸珉當天照常出席新片《Hope》的舞台問候活動，下月即將開拍的新作《宜居之家》（살기 좋은 집）拍攝進度也未受影響，顯示影帝似乎淡定以對，不受流言干擾。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞