金钟国公开爱妻暖心举动！《刘QUIZ》甜谈新婚生活　松口想生女儿引发热议

昨晚播出的 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，公开了歌手金钟国的新婚生活故事，谈到了妻子与生子计画引发讨论。

金钟国当天谈及妻子的幸福模样令人十分羡慕。他表示，由於自己喜欢踢足球，妻子总是叮嘱他「不要受伤」，时刻替他担心。说起这些时，金钟国脸上也不禁露出害羞的笑容。

接著，他提到目前还没有孩子，并表示：「我希望能生个女儿。」不过他也笑说：「可是听身边的人说，养女儿有很多需要更加小心照顾的地方，所以会比较辛苦。」沉浸在新婚生活中的他，脸上始终洋溢著幸福笑容，也让外界更加好奇他的妻子。



谈到已高龄80岁的母亲时，金钟国表示：「妈妈曾经对我说，『不管你哥哥再怎么优秀，我还是想跟你一起生活。』其实我哥哥人真的很好，我想可能是因为我比较会撒娇吧。」随后他也补充说：「不过我妈妈还是很常去哥哥的医院。」也算是替身为医师的哥哥稍微扳回了一点颜面。

金钟国是在演艺圈活跃至今已超过30年的资深艺人。谈到能够长红的秘诀时，他表示：「演艺人员的工作，永远不知道明天会发生什么，所以我的想法一直都是尽量降低风险。」并说：「我会尽可能努力，不让不好的事情发生，努力把那些风险降到最低。」



他接著表示：「而且一直待在刘在锡身边，看著他不断用行动证明自己的态度。」也暗示刘在锡正是自己的榜样。他说：「我一直都很感谢，所以每天都抱著『只要还能工作，就全力以赴』的心情。」

金钟国也顺势宣传自己将於8月举办安可演唱会，而好友刘在锡则笑著承诺：「如果就在附近，我一定会去的。」



此外，金钟国当天还成功答对最后一题问答，并将获得的100万韩元奖金全数捐给弱势族群。他最后高喊：「肌力训练很重要！」并与刘在锡留下了一张充满欢乐气氛的合照。

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