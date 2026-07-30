BTS防彈少年團抵制葛萊美獎燒不停！CEO急出面滅火，韓網反應大：歧視還裝清高

韓國天團防彈少年團（BTS）29 日投下震撼彈，宣佈不會為他們今年3月發行的回歸專輯《ARIRANG》提交任何作品，參加2027年葛萊美獎（Grammy Awards）的評選。七位成員RM、Jin、Suga、j-hope、Jimin、V與柾國都是同樣的聲明，表示「希望音樂能被單純地聆聽與喜愛，而不是被地區或語言劃分。謝謝始終與我們同在的ARMY和所有人。」

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這則聲明被視為是對主辦方美國國家錄音藝術科學學院（Recording Academy）6月新設立的「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance）的無聲抗議。根據葛萊美官方公佈的獎項規則，歌曲必須「有意義地使用」一種或多種亞洲語言，全英文演唱的作品不具備報名資格。巧合的是，BTS今年推出的英文單曲《SWIM》雖然空降Billboard Hot 100冠軍，但因為是全英文歌詞，按照這項規定本來就無法報名這個新獎項。「亞洲流行音樂」分類挨轟：是肯定還是歧視？

BTS的抵制讓外界再度聚焦葛萊美這項新設獎項的爭議。許多人批評此舉表面上雖是為了表揚亞洲音樂的多元性，實際上卻可能將亞洲藝人「邊緣化」，把他們鎖在特定「亞洲」框架中，變相排除在流行音樂（Pop）的主流競爭之外。



對此葛萊美CEO Harvey Mason jr. 隨後緊急發出聲明，強調「聽到BTS的決定我感到難過，但我也是音樂人，理解並尊重他們的選擇」。他澄清：「設立『亞洲流行音樂』類別，是為了頌揚來自亞洲的流行音樂藝術的深度、多樣性與非凡成長，目的是擴大15,000名投票成員的視野，絕非分裂。」 Harvey Mason jr. 也特別強調，報名「亞洲流行音樂」類別，並不會影響藝人角逐年度專輯、年度歌曲、年度製作等「一般領域」（General Field）大獎。他舉例，今年Bad Bunny的西班牙語專輯《Debí Tirar Más Fotos》不僅贏得最佳城市音樂專輯，更拿下年度專輯大獎，證明「魚與熊掌可以兼得」。



然而這番說法似乎未能平息外界質疑。因為規則明確指出，同一首歌曲只能報名一個「表演類別」，若選擇亞洲流行，就不能再報名最佳流行組合/團體表演等獎項。這被視為變相限制亞洲音樂人的能見度，尤其BTS過去曾三度入圍最佳流行組合/團體表演，如今新規則等於強迫他們選邊站。

BTS的決定與葛萊美CEO的回應，迅速被搬到韓國各大論壇，網友反應極為激烈，幾乎一面倒地痛批葛萊美「種族歧視」與「虛偽」。多數韓國網友認為，葛萊美此舉是為了將在全球影響力巨大的K-pop「降級」處理，不願正視BTS等藝人在主流流行樂壇的成就。許多人更點出，若歌曲使用亞洲語言就被歸類為「亞洲流行」，使用英語就歸類為「流行」，這分明是「以語言劃分音樂」的種族隔離思維，而非真正的藝術肯定。



網友紛紛留言痛批：「種族歧視超明顯，不檢討錯誤還在那邊嘲諷？」、「搞出亞洲流行這個分類本身就是該抵制的事，他們在講什麼鬼話？」、「叫亞洲人以後只准寫本地語言歌詞嗎？」、「不管看幾次都是在嘲諷」、「亞洲人要像呼吸一樣習慣被歧視了，這些壞蛋」、「『有意義地使用亞洲語言』……歧視真的超明顯」。也有網友點出矛盾之處：「有些亞洲國家也用英語當主要語言啊，他們就連評審資格都沒有嗎？」更有人直言：「不管喜歡還是討厭BTS，難道看不出來這就是種族歧視嗎？只要罵BTS就是自己人？」、「這不就是西方的醜陋真面目嗎？」、「因為罵BTS而開心的人真的……有夠蠢。」許多網友力挺BTS的決定：「BTS做得好！」、「當地（美國）的頒獎典禮罷了，你們自己玩吧，我們會好好過自己的。」



BTS此舉無疑是對葛萊美權威的一大打擊，如今全員抵制，不僅讓葛萊美獎項的含金量再受質疑，也可能影響未來典禮的收視率與全球關注度。

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