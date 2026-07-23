戲裡驚險刺激、戲外笑聲不斷！《金特務：本色回歸》「敏智」徐貹旼分享主演們的「家人形象」，蘇志燮竟是爺爺？

SBS熱播金土劇《金特務：本色回歸》近日公開最新幕後花絮，曝光蘇志燮、崔大勳、尹敬浩與飾演蘇志燮女兒「金敏智」徐貹旼拍攝現場的互動，歡樂氣氛讓不少人笑翻。

影片中，眾人從彩排到正式拍攝都默契十足，不時互相開玩笑、照顧彼此，拍攝現場笑聲不斷。其中徐貹旼分享對三位演員的印象時表示，尹敬浩就像「阿姨」、崔代勳像「爸爸」。聽到這裡，尹敬浩立刻追問：「那蘇志燮哥呢？」沒想到徐貹旼小心翼翼回答：「如果是性格的話……像爺爺。」一句話瞬間讓現場笑成一團 XD



蘇志燮聽完也忍不住笑說：「什麼？不是爸爸，是爺爺啊？」徐貹旼趕緊解釋：「我是說個性！因為很溫柔，我的爺爺也很溫柔。」一旁的尹敬浩則笑著補充：「哥還送過妳 DAY6 的禮物耶！」蘇志燮則指著攝影機打趣表示：「沒關係，反正都拍下來了。」三人的一來一往，加上徐貹旼可愛又率真的反應，也讓這段幕後花絮笑料滿滿。



《金特務：本色回歸》講述一名平凡父親為了找回唯一的女兒，不惜化身最危險的男人展開生死搏鬥的故事。第8集全國收視率衝上23.1%，再度刷新自身最高紀錄，隨著本週即將迎來大結局，最終收視表現也備受期待。



劇情方面，金部長（蘇志燮 飾）肩負起保護北韓對南諜報總局總局長李應永（李在勇 飾）的任務，而得知李應永人在南韓的朱江燦（朱相昱 飾），則暗中向北韓高層洩漏消息，企圖藉機將金部長一併除掉，讓劇情張力持續升高。全劇僅剩最後兩集，《金特務：本色回歸》能否超越SBS金土劇收視冠軍《Penthouse 2》29.2% 的紀錄，也成為外界關注焦點。



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