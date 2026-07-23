《金特务：本色回归》收视狂飙23.1%！传8月赴关岛奖励旅行，相关人士曝「小规模团队旅行讨论中」

一路拚搏创下亮眼成绩的《金特务：本色回归》剧组，近日传出奖励旅行消息，剧迷也期待辛苦拍摄的演员们能有机会好好休息，享受片刻放松时光。

根据韩媒报导，《金特务：本色回归》制作团队与出演演员原预计於8月18日至21日前往关岛，庆祝作品取得亮眼成绩。不过随后，多位出演演员所属公司相关人士表示，目前「关岛奖励旅行」尚未正式确定，部分演员与主要制作团队确实正在讨论小规模团队旅行，但具体时间与地点仍未公布。



《金特务：本色回归》自播出后持续创下佳绩，第4集收视率突破20%，第8集更创下全国收视23.1%的自身最高纪录。海外人气同样亮眼，根据 Netflix 官方网站 Tudum公 开的Top10 统计，该剧於13日至19日期间以820万观看次数登上非英语节目冠军，并连续3周稳居榜首，更在全球73个国家进入 Top10 。



第8集中，金部长（苏志燮 饰）为了找回与女儿敏智（徐貹旼 饰）的平凡生活，接受保护北韩亡命者李应永（李在勇 饰）的秘密任务。随著剧情推进，他与成汉秀（崔代勋 饰）、朴镇哲（尹敬浩 饰）重逢后，却又遭特殊任务局局长姜国哲（元炫埈 饰）包围，陷入可能被遣返回北韩的危机，紧张结尾再度引发讨论。随著本周即将迎来大结局，最终收视表现也备受期待。



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