《黑暗榮耀》「河睿帥」暴風成長！吳智律近況曝光，超直球回應讓趙汝貞當場「傻眼」

還記得在Netflix神劇《黑暗榮耀》裡，飾演朴涎鎮（林知衍 飾）與河度領（鄭星一 飾）女兒睿帥的那位小演員嗎？當年她以一雙清澈大眼和空靈氣質圈粉無數，如今這位童星吳智律已經「暴風抽高」，完全判若兩人！

日前YouTube頻道「BDNS」上傳了一支新影片。演員曹汝貞作為嘉賓登場，透露自己很想和在劇中飾演她姪女的小演員變熟。於是鄭星一與主持人文相勳立刻出動，幫她找到那位「姪女」——正是吳智律！



當年拍《黑暗榮耀》時還是個小可愛的吳智律，現在已經是國小六年級的少女，五官變得更加精緻立體，氣質也多了幾分成熟，讓不少網友驚呼：「完全認不出來！」事實上，她這幾年並未停下演藝腳步，陸續出演了《死期將至》、《超能路人甲》等話題作品，實力備受肯定。

不過這次重逢最搞笑的橋段來了！鄭星一對著吳智律問：「妳有沒有想跟曹汝貞阿姨一起做的事啊？」沒想到吳智律一臉淡定、超直球回應：「沒有特別想做的。而且我明年要準備上國中了，沒時間跟阿姨玩。」這番超齡又冷酷的回答，當場讓全場笑翻，曹汝貞直接吃癟，場面既荒謬又可愛。



影片曝光後，網友們紛紛留言：「這是中二病提前發作嗎？」、「笑到肚子痛」、「真的長大好多，差點認不出來」、「這孩子說話有夠直接，我喜歡」、「不做作的性格很討喜」等。



而吳智律和曹汝貞合作的Coupang Play原創系列 《現在，不是外遇的問題》 即將在本月31日公開。該劇描述一對靠著販賣幸福家庭形象走紅的網紅夫婦，與一對正深陷泥濘離婚訴訟的醫生夫婦，因一連串超乎想像的祕密相互糾纏，展開一場荒唐又失控的連鎖衝突黑色喜劇。這對「姨母與姪女」的化學效應，也讓粉絲們期待值拉滿！

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