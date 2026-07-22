《黑暗荣耀》「河睿帅」暴风成长！吴智律近况曝光，超直球回应让赵汝贞当场「傻眼」

还记得在Netflix神剧《黑暗荣耀》里，饰演朴涎镇（林知衍 饰）与河度领（郑星一 饰）女儿睿帅的那位小演员吗？当年她以一双清澈大眼和空灵气质圈粉无数，如今这位童星吴智律已经「暴风抽高」，完全判若两人！

日前YouTube频道「BDNS」上传了一支新影片。演员曹汝贞作为嘉宾登场，透露自己很想和在剧中饰演她侄女的小演员变熟。於是郑星一与主持人文相勋立刻出动，帮她找到那位「侄女」——正是吴智律！



当年拍《黑暗荣耀》时还是个小可爱的吴智律，现在已经是国小六年级的少女，五官变得更加精致立体，气质也多了几分成熟，让不少网友惊呼：「完全认不出来！」事实上，她这几年并未停下演艺脚步，陆续出演了《死期将至》、《超能路人甲》等话题作品，实力备受肯定。

不过这次重逢最搞笑的桥段来了！郑星一对著吴智律问：「你有没有想跟曹汝贞阿姨一起做的事啊？」没想到吴智律一脸淡定、超直球回应：「没有特别想做的。而且我明年要准备上国中了，没时间跟阿姨玩。」这番超龄又冷酷的回答，当场让全场笑翻，曹汝贞直接吃瘪，场面既荒谬又可爱。



影片曝光后，网友们纷纷留言：「这是中二病提前发作吗？」、「笑到肚子痛」、「真的长大好多，差点认不出来」、「这孩子说话有够直接，我喜欢」、「不做作的性格很讨喜」等。



而吴智律和曹汝贞合作的Coupang Play原创系列 《现在，不是外遇的问题》 即将在本月31日公开。该剧描述一对靠著贩卖幸福家庭形象走红的网红夫妇，与一对正深陷泥泞离婚诉讼的医生夫妇，因一连串超乎想像的秘密相互纠缠，展开一场荒唐又失控的连锁冲突黑色喜剧。这对「姨母与侄女」的化学效应，也让粉丝们期待值拉满！

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