《21世紀大君夫人》在Disney+掀起全球追劇熱潮卻遭「盜看」重創！MBC、Netflix出手反擊非法流通

包括目前熱播中 MBC X Disney+《21世紀大君夫人》在內的所有韓國節目內容，於中國影評網站豆瓣驚現萬人評分！因中國境內的非法觀看問題而苦惱不已，韓國及海外製作公司也透過跨國合作，正式展開守護著作權的行動。

近日，中國最大影評網站豆瓣上出現了MBC金土劇《21世紀大君夫人》的評分與數千則評論，引發爭議。（海外由串流平台Disney+獨家上線）



而中國並未提供Disney+服務，然而該網站上卻出現超過1萬人的評分與約4千則評論，因此引發非法觀看的質疑。

這類「盜看」問題並非首次發生。近期公開的Netflix影集《訂閱男友》同樣成為當地非法流通的目標，過去曾大受歡迎的Netflix綜藝《黑白大廚》、影集《苦盡柑來遇見你》、《黑暗榮耀》等，也都曾以類似方式遭受著作權侵害。



此外，部分中國網站甚至出現以付費方式交易影片檔案、藉此牟取不當利益的案例。誠信女子大學教授徐敬德對此強烈批評，表示「當地當局放任這類非法行為」。

韓國電視台採取法律途徑，執行卻相當困難

對此，韓國電視台與全球內容發行與製作公司表示，正透過多種管道對抗著作權侵害。他們會親自查緝非法流通案例，或透過檢舉取得資訊，並針對不同情況採取相應措施。MBC相關人士表示：「我們設有專門負責著作權保護的人力，一旦確認非法案例，將透過民事與刑事訴訟等多種方式應對。」但也坦言：「由於平台規模龐大，實際上很難完全杜絕所有侵權行為。」

MBC去年曾針對中國大型影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）提出著作權侵害損害賠償訴訟並勝訴。這是歷經約5年的法律攻防後取得的成果，具有重要意義，因為最終成功追究平台業者協助侵權的責任，敲響警鐘。



然而，各國法律制度差異仍是巨大障礙。MBC方面表示：「目前正持續關注包括豆瓣在內的海外網站侵權情況並加以管理，但由於當地法律體系與韓國不同，在海外應對仍有困難，因此正與文化體育觀光部、國際刑警（Interpol）等單位合作行動。」

作為全球平台的Netflix也對非法流通問題發出嚴正警告。Netflix相關人士表示：「對於凝聚創作者心血的內容被非法流通，我們深感遺憾。」並補充：「Netflix正與ACE（創意與娛樂聯盟）等全球專業監測機構緊密合作，即時監控非法內容，並對非法流通問題採取嚴正應對。」



K-內容雖然席捲全球，但非法流通的陰影也日益加深。如何制定具實效的政府層級對策，保護韓國創作者的權益，已成為當前迫切課題。

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