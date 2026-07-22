終於回歸本業！Jennie新歌週五降臨，卻因「謎之男伴」掀全網「通靈」大戰！「愛心男」是他啦

BLACKPINK成員Jennie正式宣告「本業回歸」！繼一連串全球音樂節的驚喜舞台後，她終於宣布將在本週五（24日）推出全新單曲《Less than a Lover》，還加碼透露這次從MV執導、作詞到音樂製作全都親自參與，讓粉絲激動大喊：「我們的歌手Jennie回來了！」

其實Jennie早在18日就在IG限時動態丟出一張拍立得，畫面中她親密地靠在一位男子肩上，但對方臉部被「愛心貼圖」狠狠遮住，瞬間點燃網友的偵探魂！有人猜是新專輯預告，也有人瘋猜是緋聞對象。經過一週的鍵盤辦案，網友「雷達」一致指向在韓國活動的台灣男模特Nah Kai（나카이，音譯），比對髮型與氛圍超高度相似，再加上Jennie個人廠牌OA的創意總監正好有追蹤Nah Kai的SNS，讓「Nah Kai傳聞」瞬間成為討論區最夯話題。



照片經過幾日的發酵，終於迎來了答案，隨著官方公開最新宣傳海報，最終確認神秘男子就是 Nah Kai！果然廣大粉絲和網友的眼睛是雪亮的！



Jennie先前已陸續在美國「Governors Ball」、丹麥「Roskilde」、波蘭「Open'er」、西班牙「MAD COOL」等超大型音樂節上搶先演出這首新歌，當時現場影片就在TikTok和Reels上被瘋傳，全球粉絲狂刷留言跪求音源，如今終於美夢成真！



新歌《Less than a Lover》走的是慵懶Lo-fi曲風，搭配復古電子鍵盤聲，加上Jennie更成熟深層的嗓音，被樂評看好將成為今年夏天最具代表性的「夏日神曲」。而她在音樂節上展現的華麗舞台魅力和超強視覺效果，早已證明她不只是偶像，更是貨真價實的全球級Solo女帝。接下來Jennie也沒打算放過粉絲的心臟，她已確定出征美國芝加哥「Lollapalooza」和日本「Summer Sonic 2026」等頂級音樂盛事。



從神秘男伴到親自操刀新歌，Jennie這波回歸操作可說是一連串驚喜連發，全網都在等週五正式音源公開，準備一起迎接這位「戀人未滿」的夏日女王降臨！

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