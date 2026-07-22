《鬼謎東宮》熱播ing！南柱赫不喊冤，首談校暴風波：委屈0%

男神南柱赫退伍後強勢回歸！他主演的Netflix古裝懸疑劇《鬼謎東宮》才剛上線，他本人也緊接著為新戲跑宣傳。不過外界最關心的，還是他之前深陷的「校園暴力」爭議，21日受訪時他首度鬆口，直言：「委屈？完全沒有！」強調目前一切都在司法程序中，事實正在一一釐清。

《鬼謎東宮》演活孤獨驅魔人 退伍回歸氣場全開

南柱赫在《鬼謎東宮》中飾演能穿梭陰陽兩界的「九天」，為了追查東宮裡的詛咒，與宮女「生薑」（盧允瑞飾）攜手揭開宮廷秘辛。這是他2024年9月退伍後的第一部作品，劇中他展現了比以往更成熟的演技，完美詮釋一個內心帶著傷痛、卻又玩世不恭的複雜角色，存在感爆棚。



校暴案回顧：爆料者遭罰款700萬！南柱赫：事實正被還原

其實南柱赫在入伍前，憑藉《舉重妖精金福珠》、《河伯的新娘2017》《Start-Up》、《二十五，二十一》等劇攀上事業巔峰，但在2022年6月卻突然爆出遭高中同學指控校園暴力，甚至陸續出現三名爆料者，不過當時也有同屆同學跳出來為他反駁。

時隔多年南柱赫首度在公開場合被問到此事。他態度平靜地說：「關於那個部分，現在事實關係正在一一釐清的過程，我會好好觀察，也正在默默度過這段時間。」被追問「難道不覺得委屈嗎？」他秒回：「那種心情完全沒有！我不是那種會急著想證明什麼的人，所以就讓一切順其自然，給時間足夠的時間。」



他繼續說道：「就像報導所說，法院已經做出判決了，事實正在被正確地還原。」檢方在2024年以名譽毀損罪嫌，將爆料者及撰寫報導的記者進行略式起訴（即檢方認定罪行較輕、以罰金結案），後來法院判處兩人各700萬韓元的罰金。不過爆料者A某不服判決，已申請正式審判。

*相關內容：南柱赫被爆校園霸凌，所屬社火速回應：「絕非事實、演員非常痛苦，將起訴最初爆料者」

告別舊東家簽約新公司，下一步合作《弱美男英雄》導演

退伍後的南柱赫也重新調整演藝步伐，去年12月與前東家Management SOOP結束合約，轉投新東家Fable Company。接下來他除了忙於《鬼謎東宮》宣傳，也已確定接演《弱美男英雄Class 1》類導演柳秀敏的新作《Code》，人氣與資源完全不受風波影響。



《鬼謎東宮》已於本月17日在Netflix全球190多個國家/地區同步上線。



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