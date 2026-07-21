李濬榮今日入伍「親手剃平頭」！SJ金希澈「後背抱」送別驚呆網：原來兩人這麼熟？！

偶像團體 U-KISS 出身、近年憑藉紮實演技大放異彩的南韓實力派男星李濬榮，於今（21）日正式以陸軍現役身分入伍。在前往訓練所之前，他特地在個人 IG 曬出多張「親手剃平頭」的紀念照，更驚喜曝光與 Super Junior金希澈的親密合照，意外引發全網熱議！

李濬榮在 IG 上傳照片並附上敬禮貼圖，畫面中的他穿著理髮圍袍，親手拿起理髮器放在頭上，對著鏡頭露出燦爛笑容，也與工作人員拍下入伍前的最後紀念。



最吸睛的是，男團Super Junior金希澈以及歌手 FeelDog也特地現身送行！金希澈從背後將李濬榮緊緊抱入懷中，李濬榮則沉浸式地閉眼甜笑，超貼心的畫面讓大批網友驚呼：「原來他們私底下交情這麼好？！」



此前，李濬榮早在上個月就曾公開手寫信，親自向粉絲預告入伍消息。他的預計退伍日期為 2028 年 1 月 20 日，今日他透過經紀公司 Billions 送上滿滿寵粉的道別問候：「我會健康地好去好回！後年冬天見！預祝大家提前聖誕快樂、新年快樂 X2！」



1997 年出生的李濬榮，2014 年以男團 U-KISS 成員身份出道，2017 年憑藉電視劇《付岩洞復仇者們》成功轉型演員。此後他接連參演《D.P：逃兵追緝令》、《假面女郎》、《弱美男英雄 Class 2》、《苦盡柑來遇見你》、《解禁男女》及《勇敢的市民》等多部熱門影劇，多元又寬廣的演技光譜備受業界肯定。



特別是在今年播出的 JTBC 電視劇《新進社員姜會長》中，他完美挑戰「1 人分飾 2 角」，精湛詮釋球員「黃浚炫」與會長「姜龍虎」靈魂共存的神演技，收穫一致好評！入伍前行程滿檔的他，也早已拍完 tvN 新劇《四手聯彈，兩首奏鳴曲》，預計於 8 月 29 日迎來首播。即便進入「軍白期」，粉絲們依然能在螢幕上看到他的精采演出，陪伴大家度過思念時光！



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