演員金大明當初為《未生》增重到96公斤…感嘆「但再也回不去了」

最近演員金大明在電視劇《婚姻之後》飾演一位表面上是有耐心的電腦教師，另一面則是綁架南宮珉太太的綁匪，冷血演技令人髮指。而他也提到過去為了電視劇《未生》而增胖到96公斤，改變了他之後的演員路線。

金大明來到YT節目中，提到自己因為演出電視劇《未生》而刻意增胖，他提到當時在準備這一齣電視劇時就稍微增胖了一點，決定這造型之後更是一下子增加更多體重，不過金大明也透露自己在拍攝《未生》之前其實挺瘦的，主持人也提到雖然金大明原本並不胖，但隨著電視劇《未生》的走紅，讓觀眾們心目中對他的印象也就是胖胖的代理。



金大明更補充說，以前的他比現在還瘦，不過胖胖的狀態維持了好長一段時間，當時他為了電視劇增胖到93公斤，後來更是到達96公斤的體重高峰。主持人好奇問，難道沒能瘦回來嗎？金大明回答說，當時就沒辦法瘦回來，也因為自己短時間內增胖了15公斤，飲食等等都改變了，所以也回不去了。他更坦言演出《未生》的演員中，沒人能預料這部作品能夠受歡迎，因為在當時並沒有這樣題材的電視劇，更何況這部電視劇完全沒有感情線。



金大明也提到自己當年被許多大電視台拒絕，後來來到了tvN頻道進行試鏡，大約試鏡了三次之多，就連自己也不知道自己有沒有機會演出，因為當時他所飾演的角色如果在原著漫畫裡，應該是相當吃重的角色，所以覺得若要採用新人演員似乎也有點難度。當時一起演出的新人還有任時完、姜河那、卞約漢等，所以金大明更透露當時收視率目標其實只有訂在3％，但《未生》最終回收視率卻超過了10％，令人相當驚喜。



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