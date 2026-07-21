SANDARA PARK攜《REPRISM》再現光芒 香港FAN-CON 8月登陸亞博　用音樂折射最真實的自己

當一道光線穿過棱鏡，便會折射出不同色彩；而對K-pop代表女星SANDARA PARK（DARA）而言，她的全新FAN-CON同名專輯《REPRISM》，正代表著重新出發，以及展現不同面向自己的音樂旅程。由2NE1到個人發展各個階段的演藝工作後，她希望透過這次作品，把最真實的自己帶到舞台之上。因此她決定把重心放回現場，以音樂和演出取代傳統宣傳方式，希望每位來到現場的樂迷，都能親身感受《REPRISM》想傳達的故事。

隨著SANDARA PARK的亞洲巡演正式展開，主辦單位今天正式宣布2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] in HONG KONG將於8月29日（星期六）晚上8時，假AsiaWorld-Expo Runway 11隆重舉行。屆時，SANDARA PARK除會帶來《REPRISM》的最新歌曲，亦將重新演繹多首陪伴歌迷多年的經典歌曲，希望透過不同年代的音樂，把她與DARAling（粉絲名稱）共同走過的回憶串連起來，令這場FAN-CON不單是一場演出，更像是一次共同回顧與重新認識的音樂旅程。





有別於一般演出，SANDARA PARK更希望能透過這一次的FAN-CON，來打破舞台與觀眾之間的距離。因此除了現場的音樂演出之外，亦將會加入各種互動及交流環節，讓觀眾能夠看見屏幕外面，最自然、最真摯的SANDARA PARK。一直以來，她都十分珍惜與樂迷見面的機會。所以這次的香港站亦必定延續一貫寵粉風格，同時準備了一系列豐富福利回饋支持她的粉絲。





包括所有購票觀眾均可獲得官方限定小卡，並可全數參加演出後的歡送環節，近距離向DARA道別。而購買$1,599門票的觀眾，更可享有最豐富的尊貴福利，例如保證能夠欣賞演出前綵排，率先感受SANDARA PARK準備登台的每一個重要時刻，同時更有機會獲得1:1合照、親筆簽名海報，以及親筆簽名拍立得等福利，讓這次音樂之旅，留下更多值得珍藏的回憶，詳情可參考附圖。



想親身感受SANDARA PARK所帶來的全新舞台魅力，以及把握難得與她近距離交流的珍貴機會，就不要錯過2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] in HONG KONG。門票將於7月23日（星期四）上午11時起於HK Ticketing及Trip.com公開發售，票價分為$1,599、$1,199及$799。想知道更多活動詳情及最新消息，可留意主辦單位社交平台及新聞公佈。









活動資訊：

2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] in HONG KONG

日期 : 2026年8月29日 （六）

時間：晚上8時正

地點：AsiaWorld-Expo, Runway 11

票價 : HK $1599/1199/799

購票平台：HK Ticketing / Trip.com

公開發售：2026年7月23日（四）上午11 時





主辦單位：FriedRice Entertainment, LESLIE STUDIO LIMITED

執行團隊 : 168 Production

藝人經紀：ARADNAS

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