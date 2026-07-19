徐仁國《明天上班見！》從高冷上司變溫柔暖男　反轉浪漫演技擄獲女心

演員徐仁國透過浪漫韓劇《明天上班見！》展現細膩的愛情演技，成功擄獲觀眾的心。與朴智賢在戲裡逐漸拉近距離後，寫實的辦公室戀愛氛圍獲得觀眾一致好評。

在 tvN 月火劇《明天上班見！》中，徐仁國飾演冷靜嚴厲的上司姜時宇。他不愛笑、不喜歡與人親近，也不輕易道歉，是典型的「3NO男」，演出令人印象深刻。



劇中，原本將工作與原則擺在第一位的姜時宇，在與車智允（朴智賢 飾）逐漸拉近距離後，也慢慢產生了改變。雖然他不擅長表達情感，卻總是用行動代替言語，向智允傳達自己的真心。徐仁國以沉穩內斂的浪漫演繹方式，讓角色更具層次感。



尤其在日前播出的第7、8集中，正式展開戀愛後的姜時宇展現出截然不同的魅力。雖然在公司依舊維持果斷幹練的上司形象，但私底下卻會為智允準備鮮花和保健食品，甚至努力守護兩人的祕密戀情，展現溫柔體貼的一面。徐仁國自然詮釋了原本看似完美的男人，在愛情面前變得有些笨拙的瞬間，進一步提升了整部作品的沉浸感。





此外，當智允因現實問題而陷入煩惱、內心動搖時，姜時宇沒有強迫她接受自己的心意，而是選擇默默等待、尊重她的決定，展現成熟穩重的態度。他體貼地陪伴在對方身邊，深厚真摯的情感也透過徐仁國穩定細膩的演技，完整呈現出寫實辦公室戀愛的情感氛圍，獲得觀眾一致好評。





徐仁國將姜時宇隱藏在冷酷外表下的溫柔與謹慎發揮得淋漓盡致，成功放大角色魅力，也讓觀眾更加期待他接下來將如何完成這段浪漫戀愛故事。





描寫工作與愛情都陷入停滯的七年資歷上班族車智允，以及她與高冷上司姜時宇之間辦公室戀情的 tvN《明天上班見！》，每週一、二晚間8點50分播出，並同步透過 Amazon Prime Video 與全球觀眾見面。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞