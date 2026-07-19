蘇志燮、池晟、南宮珉掀演技派大叔時代！《金特務》《公寓黑風暴》《婚姻之後》收視、人氣雙爆發

今年夏天最巧合的是...蘇志燮、池晟、南宮珉、崔代勳、尹敬浩、朱相昱、朴丙垠等多位資深「大叔級」男演員，同時活躍於韓國的影劇市場，分別透過《金特務：本色回歸》、《公寓黑風暴》以及《婚姻之後》等作品，受到觀眾們的高度關注。

SBS《金特務：本色回歸》最大的魅力，在於三位帥氣又幽默的中年特務所展現出的絕佳默契。



蘇志燮飾演的金部長，是一名偽裝成平凡上班族生活的前頂尖特務。然而，當獨生女陷入極度危險時，他不得不再次喚醒過去身為特務的戰鬥本能。在片中展現華麗的近身格鬥動作、驚人的跳躍場面，以及傳奇殺手冷冽銳利的眼神，都令人印象深刻。



崔代勳飾演曾獲跆拳道金牌的成漢秀，展現熟男沉穩又帥氣的動作戲；尹敬浩則飾演海軍陸戰隊戰友會成員朴鎮哲，雖然怕老婆，卻總是在關鍵時刻全副武裝現身，製造不少笑點。三人組成完美搭檔，共同展開復仇行動。而朱相昱飾演的反派朱江燦代表，手段狠辣無情，強硬的魅力也令觀眾們不寒而慄。（Netflix同步播出）



另一方面，由池晟主演的JTBC《公寓黑風暴》同樣掀起熱烈話題。

為了籌措100億韓元，拯救遭挾持的恩人，曾是犯罪組織首領的朴海江（池晟 飾）潛入高級公寓社區，企圖竊取高達178億韓元的管理費，卻意外捲入住戶間的權力鬥爭，並陰錯陽差成為英雄。



此次回歸，池晟化身偽裝成知識分子的黑幫人物，展現冷酷、幽默又帶點狡黠的魅力。海江的最大對手，則是住在頂級豪宅的建設公司CEO李忠元（朴丙垠 飾），他是個為了成功，不惜踩著任何人往上爬的人物。



如果說池晟展現的是教科書等級的精湛演技，那麼朴丙垠則以看似單純卻令人毛骨悚然的反派形象，牢牢抓住觀眾目光。兩人的正面對決，也讓不少觀眾沉浸其中。（Netflix同步播出）



而南宮珉也憑藉KBS 2TV《婚姻之後》成為近期備受矚目的焦點。



南宮珉飾演神經外科醫師姜泰柱。婚姻陷入危機的他，在準備與妻子離婚之際，妻子卻遭到綁架，為了救回妻子，他不得不展開一場賭上性命的驚險追擊。



劇中他展現了細膩且富有層次的情感演技，將一名婚姻瀕臨破裂、卻在妻子遭綁架後毅然踏上救援之路的男子詮釋得相當有說服力。從壓抑內斂的情緒，到面對危機時的焦急、憤怒與堅定，都讓觀眾感受到角色複雜的心理變化，再次證明他深厚的演技派實力。（Disney+同步播出）



這些50代演員展現無可取代的TOP演技

而這三部作品中最吃重的角色，都由46至49歲、即將50被視為韓國電視圈收視保證的資深男演員擔綱。他們沒有辜負觀眾期待，以爆發力十足的回歸，為今年夏天帶來一部又一部精彩且引人入勝的作品。

他們亮眼的收視成績再次證明，真實且富有層次的演技，依然是確保作品品質最重要的因素，也是許多年輕演員難以取代的優勢。

三部作品不僅在韓國國內擁有漂亮的收視成績與討論度，海外也是掀起熱潮與好評不斷，擁有各自的忠實劇迷追看，大家正在追的是哪一部劇呢？

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