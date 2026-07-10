宋仲基、朴智賢《財閥家的小兒子》後4年再合體！《Love Cloud》「前任見面就變天」設定超鬧

韓劇迷全體注意！2027年最令人心跳加速又笑到噴淚的奇幻羅曼史來了！KBS 2TV全新週末迷你劇《Love Cloud》日前正式官宣卡司，宋仲基與朴智賢繼《財閥家的小兒子》後相隔4年再度合體，而且這次不演財閥與檢察官，直接變身「航空管制官」與「超能力女機長」，光設定就讓人嘴角失守！

這次回歸對宋仲基來說意義非凡——自從2016年神劇《太陽的後裔》創下逼近40%的收視神話後，他已經整整11年沒有接演KBS電視劇。如今他帶著浪漫喜劇重磅回歸，外界都在等著看：這位「收視製造機」能不能再寫一次傳奇！而當年《太陽的後裔》裡他穿軍裝帥翻全亞洲，這回換上管制官制服＋偶爾露臉的飛行夾克，光想像就讓粉絲尖叫「歐巴穿什麼都合理」！



《Love Cloud》的故事堪稱「天災級羅曼史」——宋仲基飾演的「姜宇柱」曾是一亮相就能讓周邊氣氛凍結的傳奇飛行教官「瘋狗隊長」，退役後低調跑到濟州島當航空管制官，平常興趣是躺著看雲發呆，反差萌滿點。而朴智賢飾演的「安河妮」則是超熱血女機長，工作狂到連沒人敢飛的任務都搶，沒想到某次意外後，她竟中了「心情一波動，天氣就失控」的詭異詛咒！當她情緒不穩開始打雷下雨時，偏偏又遇上早就分手的前男友姜宇柱，兩人被迫在塔台重逢，舊情未了＋氣候災難同時爆發，根本是「愛你愛到颱風來」的真實寫照～網友笑翻：「氣象局直接雇用他們兩個就好啦！」



宋仲基受訪時透露：「第一次讀劇本就覺得『女主角的情緒會變成雲』這個設定超有新意！」他也開心表示，能再度和朴智賢合作很幸福，更強調這次能與他私下很欣賞的《五月的青春》宋敏燁導演合作，意義非凡：「會和優秀的導演、編劇、演員們一起努力，把這部作品的魅力好好傳達給觀眾！」



而朴智賢則說自己看劇本看到又哭又笑，「完全陷進去了，緊張到無法放鬆」，還放話會和角色一起成長，把滿滿心動感送到觀眾心裡，拜託大家多多期待！



《Love Cloud》由《五月的青春》宋敏燁導演執導，新人編劇團隊「Team Mad Rabbit」執筆，預計2027年在KBS 2TV週末黃金檔播出。宋仲基與朴智賢的二次搭檔，加上「天氣操控」的奇幻設定，再加上宋仲基睽違11年重返KBS的話題性，已經讓這部戲未演先轟動，堪稱明年最受矚目的韓劇之一！

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