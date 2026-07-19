徐仁国《明天上班见！》从高冷上司变温柔暖男　反转浪漫演技掳获女心

演员徐仁国透过浪漫韩剧《明天上班见！》展现细腻的爱情演技，成功掳获观众的心。与朴智贤在戏里逐渐拉近距离后，写实的办公室恋爱氛围获得观众一致好评。

在 tvN 月火剧《明天上班见！》中，徐仁国饰演冷静严厉的上司姜时宇。他不爱笑、不喜欢与人亲近，也不轻易道歉，是典型的「3NO男」，演出令人印象深刻。



剧中，原本将工作与原则摆在第一位的姜时宇，在与车智允（朴智贤 饰）逐渐拉近距离后，也慢慢产生了改变。虽然他不擅长表达情感，却总是用行动代替言语，向智允传达自己的真心。徐仁国以沉稳内敛的浪漫演绎方式，让角色更具层次感。



尤其在日前播出的第7、8集中，正式展开恋爱后的姜时宇展现出截然不同的魅力。虽然在公司依旧维持果断干练的上司形象，但私底下却会为智允准备鲜花和保健食品，甚至努力守护两人的秘密恋情，展现温柔体贴的一面。徐仁国自然诠释了原本看似完美的男人，在爱情面前变得有些笨拙的瞬间，进一步提升了整部作品的沉浸感。





此外，当智允因现实问题而陷入烦恼、内心动摇时，姜时宇没有强迫她接受自己的心意，而是选择默默等待、尊重她的决定，展现成熟稳重的态度。他体贴地陪伴在对方身边，深厚真挚的情感也透过徐仁国稳定细腻的演技，完整呈现出写实办公室恋爱的情感氛围，获得观众一致好评。





徐仁国将姜时宇隐藏在冷酷外表下的温柔与谨慎发挥得淋漓尽致，成功放大角色魅力，也让观众更加期待他接下来将如何完成这段浪漫恋爱故事。





描写工作与爱情都陷入停滞的七年资历上班族车智允，以及她与高冷上司姜时宇之间办公室恋情的 tvN《明天上班见！》，每周一、二晚间8点50分播出，并同步透过 Amazon Prime Video 与全球观众见面。

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