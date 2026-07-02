《明天上班見！》收視奪冠！朴智賢察覺對徐仁國動了心　撞見他與前妻同框心好慌

tvN 浪漫職場劇《明天上班見！》中，朴智賢在整理完與初戀的感情後，終於察覺自己對徐仁國的感情，兩人的愛情線也迎來全新發展。

6月30日播出的韓劇《明天上班見！》第4集中，車智允（朴智賢 飾）正式為與初戀趙秋天（崔京勳 飾）的緣分畫下句點，同時與姜時宇（徐仁國 飾）無論在職場內外都變得更加親近。



當天第4集收視率以全國家庭收視基準，平均達4.5%、最高6.1%，不僅拿下同時段有線及綜編頻道收視冠軍，也刷新首都圈自身最高收視紀錄。

劇中，面對事到如今才向自己求婚的趙秋天，車智允表示：「我希望你不要因為我而改變，你就像現在一樣，做你自己就好。」並向對方道別。雖然兩人曾深愛彼此，但對未來的看法不同，最終仍選擇互相祝福、各自走向不同的人生。劇情細膩描繪了現實戀愛與婚姻的煩惱，也引起觀眾深深共鳴。



上集第3集結尾中，姜時宇一句「這週末有時間吧？」讓觀眾心動不已，不過實際上並不是約會，而是工作安排。姜時宇在將新產品發表任務交給車智允之前，考量到她不擅長站在人群面前，因此帶她前往舉辦 Highball 品牌宣傳活動的棒球場，希望讓她透過實戰累積在眾人面前表現的經驗，展現他縝密的安排。

當天在球場上，姜時宇徒手擋下朝車智允飛來的界外球，展現可靠又貼心的一面；之後兩人還意外一起出現在 Kiss Time 的大螢幕上，引發一場小插曲，也讓兩人在公司內外都成為眾人熱議的焦點。



節目最後，車智允帶著洋甘菊茶去找姜時宇，卻撞見他與前妻崔秀珍（朴藝瑛 飾）在一起。就在這時，車智允心想：「我的心怎麼會這樣？」終於察覺到自己從未意識到的感情，也讓觀眾更加期待兩人的戀情將如何發展。



《明天上班見！》每週一、二晚間8點50分播出。海外由Amazon Prime Video同步上線。

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