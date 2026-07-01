徐仁國談Netflix《母胎單身戀愛大作戰2》戀愛秘訣！笑勸出演者：「告白時千萬別唱歌」

歌手兼演員的徐仁國在Netflix綜藝《母胎單身戀愛大作戰2》中，繼續擔任「戀愛導師」，並分享了節目的本身魅力與給出演者們的建議。

今天上午，Netflix 戀愛綜藝節目《母胎單身戀愛大作戰2》製作發表會於首爾市麻浦區 Hotel Naru Seoul MGallery 舉行。現場由金露恩PD、元承宰PD、徐仁國、姜漢娜、李恩智、Car, the garden 出席，並分享了許多與節目相關的故事。







《母胎單身戀愛大作戰2》是一檔戀愛實境節目，記錄從未談過戀愛、卻懷抱著期待與悸動，希望遇見人生第一位戀人的母胎單身們挑戰戀愛的過程。



▼第二季預告：



憑藉第一季的人氣，節目時隔一年再次回歸，將描繪出演者們以各自的步調與方式展開人生第一段戀情，在成長、心動與共鳴中，呈現更加真實且豐富多彩的戀愛故事。

當天，徐仁國表示：「就像有些味道，一旦嘗過一次就永遠忘不了一樣，這個節目也有那種強烈的魅力。我們能再次加入真的非常幸福，這一季也再次品嚐到了那種滋味。希望大家都能一起感受到這份樂趣。」



徐仁國透露，自己為了替母胎單身們加油，以「曖昧製造者」的身分在節目中給了出演者們許多建議。

他笑說：「我以前曾經有過用唱歌向喜歡的人告白的經驗。節目裡剛好也有一位很會彈鋼琴的朋友，所以我告訴他，告白的時候千萬不要加入任何音樂。畢竟成功機率不高吧。」展現幽默的一面。



徐仁國也坦言，看到出演者時常感到心疼。他表示：「母胎單身們有一個共同點，就是在帶動對話方面都覺得很困難。其實聊天時，就算停頓一下、沉默一下也沒關係，但他們總是無法忍受那種尷尬。我希望他們能更從容一點，放輕鬆、自在地面對自己的心情。」

而《母胎單身戀愛大作戰2》將於7月7日正式在Netflix上線。

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