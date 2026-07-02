《殺手媽咪》孔曉振×鄭準元夫妻同框掀論戰！韓網評價兩極：「完全不搭」與「兩人演技好很期待」

MBC新劇《殺手媽咪》將於7月31日首播，孔曉振與鄭準元組成「雙面夫妻」同框亮相，最新劇照公開後也掀起不少討論與期待。

《殺手媽咪》由孔曉振、鄭準元、李相二、成東鎰主演，改編自同名人氣網路漫畫，講述一位身懷特殊秘密的職場媽媽，在家庭與危險任務之間努力維持平衡的故事。



最新公開劇照中，可以看到夫妻檔柳寶娜（孔曉振 飾）與權泰成（鄭準元 飾）的日常互動，畫面溫馨自然，無論是輕鬆依偎還是背後抱，都充滿生活感，但細看之下又帶著微妙反差，也讓人更加好奇兩人關係的後續發展。



劇中孔曉振飾演的柳寶娜，其實是傳說級狙擊手「翠鳥」，在外冷靜俐落、果斷幹練，但回到家中則立刻切換成溫柔妻子模式；對她而言，丈夫就像現實生活中的浪漫喜劇主角。鄭準元則飾演熱血調查記者權泰成，同時也是標準「老婆傻瓜」，眼中只有家庭與妻子，甚至認為人生最幸福的事，就是與她組成家庭。



一邊是隱藏身份的頂尖殺手，一邊是追查真相的記者，兩人看似站在不同世界，卻成為彼此最親密的存在，也讓這段「雙面夫妻」設定更添看點與張力。



而夫妻劇照公開後，也在韓網掀起熱烈討論。有網友留言表示「感覺不太搭」、「雖然兩個都不適合，但男主好像不是浪漫型外貌」、「像兄妹一樣」，也有人直言「看不出浪漫感」、「治癒不了男主的臉」等，引發不同看法。不過另一方面，也有網友表示「原作很好看很期待改編」、「兩人演技都很好所以期待值很高」，也有人稱讚「孔曉振演技很好所以很期待」、「鄭準元演技好、聲音也很好聽」，整體討論呈現正反意見並存的兩極反應。

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