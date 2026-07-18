《鬼魅》姊妹隔23年奇蹟合體！林秀晶、文瑾瑩同框燦笑，粉絲淚崩：回憶殺太強

還記得2003年那部讓全韓觀眾嚇到不敢睡覺的經典恐怖片《鬼魅》（又譯《薔花，紅蓮》）嗎？當年飾演苦情姊妹的林秀晶與文瑾瑩，時隔20多年終於公開合體啦！同框畫面一曝光，立刻引爆韓網熱議，粉絲們感動直呼：「這回憶殺太強了！」

這個珍貴的畫面來自今年5月舉辦的「第24屆導演選擇獎」獎典禮，主辦單位韓國電影導演委員會透過官方YouTube頻道公開了活動完整影片。眼尖的網友立刻發現，林秀晶和文瑾瑩竟然並肩坐在同桌，兩人有說有笑、氣氛超融洽！



와 근데 장화홍련 이후로 이런 투샷 처음 보는 거 같아 pic.twitter.com/62fCTLpDv1 — 쩜 (@jjjum711) June 29, 2026

只見當天文瑾瑩身穿黑色西裝外套，一頭長髮整齊紮起，展現出端莊優雅的氣質；而林秀晶則以俐落短髮搭配米白色上衣，散發知性成熟的女人味。兩人坐在同一張桌子前，專注聆聽導演姜允成的談話，臉上不時露出淺淺微笑，畫面溫馨到讓人一秒掉進回憶漩渦。



雖然已經過了20多個年頭，但兩位女神依舊保有當年清澈的眼神和溫暖的氣場，尤其是那種宛如親姊妹般的默契與氛圍，讓當年的影迷們感動到不行。網友紛紛留言噴淚：「這是《鬼魅》上映以來第一次看到她們公開同框吧！」、「還是像電影裡的姊妹一樣，完全沒變！」、「看到兩人都成長得這麼好，真的好感動。」、「到現在只要想起《鬼魅》，還是會起雞皮疙瘩……」



由金知雲導演執導的《鬼魅》，當年被譽為韓國恐怖片的里程碑之作。當時24歲的林秀晶和年僅16歲的文瑾瑩，儘管相差8歲，卻完美詮釋了片中命運多舛的姊妹「秀美」與「秀妍」，兩人細膩又揪心的演技至今仍被奉為經典。如今兩位女主角各自在演藝圈闖出一片天，這次難得的世紀合體，真的讓老粉們的青春都回來啦！

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