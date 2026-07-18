孔晓振、郑准元新剧《杀手妈咪》甜蜜夫妻海报公开！床上深情对望却藏惊人秘密

全新韩剧《杀手妈咪》孔晓振♥郑准元同床异梦，海报上写著「不用担心，我不会被发现的。」太让人好奇啦～～～。

将於7月31日首播的MBC全新金土剧《杀手妈咪》讲述拥有世界上最危险职业的一名职业妈妈，努力兼顾工作与家庭、守护工作与生活平衡的故事。

剧中，柳宝娜（孔晓振饰）表面上是全心投入家务与育儿的平凡已婚女性，实际上却是专门制裁法律无法惩治的穷凶极恶罪犯、百发百中的顶尖杀手；而权泰成（郑准元饰）则是自愿成为妻子最坚强后盾，同时怀抱强烈使命感奔走於新闻现场的热血社会线记者。两人将以耀眼的夫妻默契，引领整部作品。



李相二饰演泰成独一无二的重案组刑警好友李同镇，对不义之事零容忍。



宝娜与泰成虽然是人人称羡、甜蜜恩爱的夫妻，但在工作上却分别身处「杀手」与「记者」这两个截然不同的世界。柳宝娜努力隐藏真实身分，只为守护与家人的平凡生活；权泰成则一方面无条件深爱著妻子，一方面又始终保持记者敏锐的直觉。两人的双重生活，预计将同时带来日常爱情的悸动，以及追查真相的悬疑紧张感。

今日（17日）公开的夫妻海报中，柳宝娜与权泰成躺在同一张床上，温柔地凝视著彼此。两人紧紧相握的双手，以及嘴角浮现的柔和笑容，彷佛与一般平凡夫妻没有两样，流露出温暖又平静的日常幸福。



然而，这段甜蜜婚姻背后隐藏的惊人反转，也让两人的关系更加刺激。过去权泰成锲而不舍追查的神秘杀手「翠鸟」（Kingfisher），竟然就是自己的妻子柳宝娜，这项真相也令人更加好奇两人未来关系将如何变化。犹如光与影般，以截然不同方式生活的两人，成为夫妻后彼此深爱，交织出既温暖又充满危机感的关系，也将为观众带来耳目一新的观剧乐趣。

尤其海报上的一句「不用担心，我不会被发现的。」更留下强烈余韵。这句话蕴含著柳宝娜对丈夫深厚的爱，以及誓言将自己的真实身分彻底隐藏的决心。

正因为权泰成是她最珍贵的家人，柳宝娜为了守护平凡的日常，反而选择再次回归杀手身分。制作团队表示：「身为一名绝对不能被丈夫发现身分的杀手，柳宝娜究竟会遭遇什么样的危机？希望大家多多关注每一集都充满不可预测发展的剧情。」



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