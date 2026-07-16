TWICE子瑜告別JYP，11年情誼畫句點！ 爆爸媽出手「自組公司」接掌演藝路

韓國人氣女團TWICE的台籍成員周子瑜確定揮別合作長達11年的JYP娛樂，未來將以個人身份展開全新演藝事業。不過，子瑜強調不會退出團體，TWICE完全體活動仍會照常參與，粉絲可以放心！

今（16） 日消息持續延燒，各界高度關注子瑜的下一步動向，尤其她與JYP「分手」的真正原因，引發熱烈討論。根據《News1》 14日獨家報導，子瑜與JYP已達成不續約共識，但團體行程不受影響，個人活動則會另覓新方式進行。



15日台灣媒體與粉絲圈更瘋傳，子瑜的父母早已悄悄成立娛樂公司，未來子瑜的個人活動，很可能將由自家團隊一手包辦，尤其鎖定大中華區市場，力求在台灣及華人圈站穩腳步。對此，JYP娛樂與子瑜方面皆低調未回應，相關傳聞尚未獲得官方證實，但已讓粉絲充滿想像。



網友與ONCE（TWICE粉絲名）紛紛在各大社群平台發表看法，有人認為子瑜此舉與BLACKPINK近年的「團體續約、個人分頭行動」模式相似，「她們世界巡演照樣跑，成員間也沒傳過不合，子瑜應該是想在團體基礎上，放大個人色彩吧！」也有粉絲理性表示：「11年已經夠久了，合約走完選擇新路，完全值得尊重。」更有大批台灣粉絲力挺：「回台灣發展也很好，我們一定支持！」「希望她不要再被中國網友攻擊，永遠為她應援！」



子瑜於2015年隨TWICE出道，憑藉《Like OOH-AHH》、《CHEER UP》、《TT》等神曲橫掃全球，站穩一線女團地位。2024年她更推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，展現成熟唱功與舞台魅力，也為單飛鋪路。如今她選擇在巔峰期開創新局，儘管未來動向仍充滿未知，但粉絲已紛紛送上祝福，期待子瑜下一章節更加精彩。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞