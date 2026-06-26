只有家人有的默契！孔升妍×TWICE定延出道以来首度合體拍畫報，溫暖氛圍全洩漏

「大妃娘娘」孔升妍（《21世紀大君夫人》角色）與 TWICE 成員定延這對高顏值姊妹花，出道以來首度合體拍攝時尚畫報！時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》韓國版7月號日前公開兩人與珠寶品牌Tiffany & Co.合作的畫報，畫面中姊妹倆在溫暖的床上親密依偎，自然散發的溫馨氛圍讓粉絲看了直呼「太有愛了」。

這次畫報以「Double Face」為主題，捕捉兩人「似像非像、似不像又像」的姊妹魅力。從小一起長大的她們，鏡頭前展現出只有家人才有的親密默契，拍攝現場氣氛也相當融洽。



除了畫報引發熱議，近來演藝圈也盛傳定延正積極接洽姊姊孔升妍所屬的VARO娛樂。據韓媒報導，定延確實與VARO方面碰過面，但公司低調表示「確實有見面，但合約尚未定案」，而目前定延與JYP娛樂的續約也還在協商階段，未來動向備受關注。



定延今年也將透過電影《新兵：The Movie》首度挑戰大銀幕，這也是她2015年出道以來首次進軍戲劇圈。如今加上與VARO娛樂接觸的消息，姊妹倆未來會不會變同門，粉絲都在等著看後續發展！

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