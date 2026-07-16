黃寅燁、惠利主演Viu原創韓劇《給你夢想》清新開播！長大後霸氣壁咚追妻，「攻守反轉」宿命感拉滿！

又有一部充滿青春夢幻氣息的浪漫劇集開播啦！由 Girl’s Day 惠利與黃寅燁攜手主演的Viu原創韓劇《給你夢想》，講述一對學生時代的戀人在三十多歲重逢的故事。曾經的她，讓他第一次領悟到「夢想」的意義，而她自己卻與夢想失之交臂；時隔多年，他已事業有成，這次回歸，他要把失去的夢想和初戀通通還給她！

《給你夢想》用穿插回憶的方式講述了禹秀彬（黃寅燁 飾）與朱怡才（李惠利 飾）的故事。現在的朱怡才在一檔體驗型綜藝擔任主持，工作又累又苦。某天，怡才發現高中初戀禹秀彬竟化名為禹伊恩，不僅抱走國際電影節最佳新人導演獎，更在台上高調向初戀示愛。幾天後，秀彬出現在怡才的工作地點並頻頻示好，然而怡才看著他的眼神卻滿是怨氣。而這份怨恨的原因，直到第二集結尾才終於揭曉。



劇中惠利本色演出、狂講慶尚道方言，黃寅燁亦展現優雅風度、大秀英文實力，兩位主演的表現都相當亮眼。有趣的是，學生時代是怡才主動追求秀彬，在被對方拍攝的短片打動後立即要求親親；而成年之後卻「攻守反轉」，換成秀彬努力挽回怡才，甚至在電視台樓梯間裡上演霸道壁咚！



同時，劇中多段台詞也讓人感到或溫暖或虐心的共鳴。少年秀彬被怡才深深吸引，溫柔告白道：「你擁有夢想，所以才會閃閃發光」、「踩著我的背上去吧，是真心的，我甘願把我的一切都給你」。然而時過境遷，成年之後的怡才早已被傷透心，在面對秀彬時終於情緒崩潰，將積壓在心底的話傾吐而出：「你不該用這樣若無其事的表情出現在我面前，你應該只當我的初戀就好，而不是悔恨！」



不過小編覺得，兩人之間最好嗑的點是：秀彬喜歡怡才看待世界時「溫暖又愉快」的視線，殊不知，正是秀彬的出現，才讓怡才擁有這般溫暖與愉快。



此外，這部劇的畫面美感也值得一提，尤其學生時代的橋段十分唯美清新，讓人仿佛跟著一起回到純真美好的初戀時代，也更加好奇，曾經如此貼近的兩顆心為何走遠。

***以下內容涉及前兩集關鍵劇情！***



禹秀彬高中時期從首爾轉學到朱怡才所在的釜南市後，第一天就發現了這個熱情四溢、夢想成為電影導演的女生。秀彬跟著怡才一起拍短片，在她的影響下第一次擁有自己的夢想，兩人約定好要一起拍作品，還一起創作了屬於他們的劇本《京城戀歌》。然而還沒等劇本完成，秀彬就被父親安排去美國留學，離別時對怡才表現得無比決絕。



時間回到現在，突然回國的秀彬竟不請自來地出現在怡才的節目拍攝現場，坦言他真正想拍攝的作品是《京城戀歌》。怡才回想起當初心碎無比的離別，狠狠拒絕了他的示愛。原來，當年怡才為了挽回秀彬而不惜放棄重要考試，卻不幸遭遇車禍，不僅撞斷了一條腿，更在昏迷期間失去了父親。接連的打擊讓她放棄了導演夢想、為生計奔波，如今回想起這段痛苦的經歷，心中充滿了對自己的悔恨…



不過，工作歸工作，秀彬作客的節目收視爆棚，PD以獨立編排節目為誘餌，逼怡才再去邀請秀彬出演。無奈之下，怡才只好再次回到故鄉釜南市，踏入了秀彬的民宿小院……



Viu原創韓劇《給你夢想》逢星期一、二晚上10點半上線，尚未結束的愛情與輕快的心動共鳴，絕對是今夏不可錯過的療癒之作！



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