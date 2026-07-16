「爸爸還沒來！」《金特務：本色回歸》蘇志燮女兒徐貹旼公開幕後照，和「叔叔們」崔代勳、尹敬浩同框

戲外的敏智真的太可愛了！和兩位叔叔的幕後互動，也成功吸引劇迷目光！

12日，在《金特務：本色回歸》中飾演蘇志燮女兒的徐貹旼透過 IG 分享多張照片，並幽默寫下：「爸爸……等太久都沒來，所以我就先跟叔叔們拍了！」一句話立刻逗笑不少網友。



公開的照片中，徐貹旼與崔代勳、尹敬浩一起擺出「戳臉頰」姿勢，三人還拍攝了近期在 MZ 世代間相當流行的「俯拍照」，另一張照片中，徐貹旼與崔代勳一起做出搞怪表情，默契十足，展現戲外俏皮的一面。網友也紛紛留言：「不要受傷～小心點」、「每集都越來越有有趣」、「敏智好漂亮」、「我們敏智終於見到爸爸了」、「敏智啊！一定要按時吃飯、喝水，這樣才能逃到最後」、「再忍耐一下，星期五就能見到爸爸了」等。



第6集尾聲中，在成漢秀（崔代勳 飾）與朴鎮哲（尹敬浩 飾）的協助下，金部長（蘇志燮 飾）終於與女兒金敏智（徐貹旼 飾）重逢。然而，第7集預告卻再度出現反轉，好不容易救出女兒的金部長，竟又與敏智失散。究竟父女倆能否平安團聚，也讓不少觀眾更加期待後續劇情發展。值得一提的是，《金特務：本色回歸》也是徐貹旼的戲劇出道作，自然細膩的演技讓她一開播便受到不少觀眾喜愛與關注。



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