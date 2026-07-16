TWICE子瑜告别JYP，11年情谊画句点！ 爆爸妈出手「自组公司」接掌演艺路

韩国人气女团TWICE的台籍成员周子瑜确定挥别合作长达11年的JYP娱乐，未来将以个人身份展开全新演艺事业。不过，子瑜强调不会退出团体，TWICE完全体活动仍会照常参与，粉丝可以放心！

今（16） 日消息持续延烧，各界高度关注子瑜的下一步动向，尤其她与JYP「分手」的真正原因，引发热烈讨论。根据《News1》 14日独家报导，子瑜与JYP已达成不续约共识，但团体行程不受影响，个人活动则会另觅新方式进行。



15日台湾媒体与粉丝圈更疯传，子瑜的父母早已悄悄成立娱乐公司，未来子瑜的个人活动，很可能将由自家团队一手包办，尤其锁定大中华区市场，力求在台湾及华人圈站稳脚步。对此，JYP娱乐与子瑜方面皆低调未回应，相关传闻尚未获得官方证实，但已让粉丝充满想像。



网友与ONCE（TWICE粉丝名）纷纷在各大社群平台发表看法，有人认为子瑜此举与BLACKPINK近年的「团体续约、个人分头行动」模式相似，「她们世界巡演照样跑，成员间也没传过不合，子瑜应该是想在团体基础上，放大个人色彩吧！」也有粉丝理性表示：「11年已经够久了，合约走完选择新路，完全值得尊重。」更有大批台湾粉丝力挺：「回台湾发展也很好，我们一定支持！」「希望她不要再被中国网友攻击，永远为她应援！」



子瑜於2015年随TWICE出道，凭藉《Like OOH-AHH》、《CHEER UP》、《TT》等神曲横扫全球，站稳一线女团地位。2024年她更推出首张个人迷你专辑《abouTZU》，展现成熟唱功与舞台魅力，也为单飞铺路。如今她选择在巅峰期开创新局，尽管未来动向仍充满未知，但粉丝已纷纷送上祝福，期待子瑜下一章节更加精彩。

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