預告＋海報連發！丁海寅自稱男友卻滿臉問號，賀營眼神超混亂，《我的荒糖戀愛》定檔8月7日，還沒播就讓網友瘋猜結局

Netflix全新浪漫喜劇《我的荒糖戀愛》即將在8月7日重磅上線！這部由《鐵拳教育》中表現搶眼的女星賀營，搭檔人氣男神丁海寅主演的新作，從海報和預告釋出就話題滿滿，粉絲們早就等不及啦！

劇情講述陷入失憶症的女檢察官「高恩世」（賀營 飾），醒來後身邊突然冒出一個自稱是她男友的拳擊教練「張泰河」（丁海寅 飾），兩人展開一段荒誕又甜蜜的純愛羅曼史。失憶＋謎樣男友＋鄉村小鎮，這個組合光聽就讓人好奇心噴發！

最新公開的預告海報背景是靜謐小鎮「舊津麥芽村」的鄉間老宅前院，海報上寫著「沒有記憶也沒有紀錄，能相信的只有這個男人！」兩位主角臉上微妙的表情張力十足——張泰河露出既溫柔又藏著幾分神秘的微笑，而高恩世則用混亂迷茫的眼神懷疑著自己是誰，兩人之間那股曖昧又詭譎的氛圍，簡直讓劇迷迫不及待想一探究竟。



預告片中更是亮點連發！賀營先是開著跑車帥氣登場，霸氣喊出「我是首爾中央地檢反腐敗搜查部檢察官高志元」，展現女檢察官的強勢魅力。沒想到下一秒就躺在醫院病床上失去記憶，而丁海寅飾演的張泰河現身在她面前，直球告白：「不知道我是誰嗎？妳男朋友。」一句話直接讓觀眾滿頭問號——他到底是真男友還是另有目的？張泰河還透露兩人在山上初遇後，他就死纏爛打一路追著高恩世跑，讓失憶的女主角忍不住崩潰吐槽：「一句話來說，我就是被耍了吧？」瞬間點出這對歡喜冤家「荒糖又荒謬」的奇妙緣分開端。



而這次出演《我的荒糖戀愛》女主角，對賀營來說可說是Netflix的忠實班底了！她之前才在Netflix夯劇《鐵拳教育》中飾演教權保護局監察官羅華振（金武烈 飾）的未婚妻崔佳尹，雖然戲份不算多，但存在感超強，讓觀眾印象深刻。更別提她還出演過《外傷重症中心》裡的個性護理師「护理师」，加上這回的新作，已經是她連續第三部Netflix作品，難怪被網友封為「Netflix御用女星」！



《我的荒糖戀愛》由賀營與丁海寅領銜主演，8月7日正式在Netflix上線，這對顏值與演技兼具的組合會擦出什麼火花？失憶女檢察官和神祕拳擊教練之間又藏著什麼驚人祕密？到時候記得準時開追！

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