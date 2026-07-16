《金特務》「反派」朱相昱幕後大公開！47歲脫衣秀「CG級好身材」！ 竟爆料：這場戲是這麼拍的

韓國實力派男星朱相昱（47歲）近來以SBS金土劇《金特務：本色回歸》首度挑戰反派角色，飾演建商會長「朱江燦」，冷血霸氣形象顛覆過往溫柔人設，獲封「演技變身成功組」。

他日前在個人SNS曬出一系列拍攝花絮照，感謝工作人員之餘，更幽默大爆拍攝內幕，笑翻一票劇迷！朱相昱在貼文中寫道：「特技組真的太辛苦了～～桑拿戲……我絕對不會說其實是冷水池！」搭配多張幕後側拍照，展現對作品的滿滿熱情。照片中，他身穿筆挺西裝、眼神銳利，完美詮釋劇中惡角的陰冷氣場；另一組桑拿場景的花絮照更是焦點——朱相昱大方脫去上衣，精實胸肌與塊塊分明的腹肌一覽無遺，粉絲驚呼「這身材、這腹肌，是CG後製吧！」、「47歲這身材合理嗎？」等。



劇中明明是熱氣騰騰的高溫桑拿對峙戲，現實拍攝竟是在「冰水池」中完成！朱相昱這番「反差萌」爆料，瞬間讓觀眾腦補他邊發抖邊演狠角色的畫面，紛紛留言：「難怪表情那麼猙獰，原來是凍的！」、「演技+體力雙重考驗啊！」

朱相昱自1997年出道，代表作包括《巨人》、《荊棘鳥》、《Good Doctor》、《美女的誕生》、《華麗的誘惑》、《Touch》等，向來以暖男形象深植人心。這回在《金特務》中化身權力頂端的建商會長，心狠手辣、不擇手段，與過去溫柔紳士樣貌形成強烈對比，觀眾驚豔直呼：「第一次看他演反派，居然這麼適合！」

《金特務》描述平凡上班族對抗巨大權力與弊案的辦公室動作劇，圍繞公司內外的陰謀鬥爭、痛快復仇與人性成長，節奏明快、張力十足，播出後好評不斷。朱相昱的強烈存在感更為戲劇加分，成功讓觀眾恨得牙癢癢卻又移不開視線。



戲外，朱相昱於2017年和演員車藝蓮結婚，育有一女，家庭生活幸福美滿。這回他以反派角色再創事業話題，也讓人更加期待他接下來的演技變身！



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