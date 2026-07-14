傳TWICE周子瑜約滿離巢JYP，結束11年同行！公司急發聲「滅火」：仍在商討中

九人女團 TWICE 再度迎來續約期，沒想到 14 日率先投下震撼彈！據韓媒《News1》獨家報導，成員周子瑜已與合作長達 11 年的經紀公司 JYP 娛樂達成共識，決定合約期滿後不再續約。不過粉絲們不用擔心，報導指出子瑜未來仍會繼續參與 TWICE 的團體活動。

消息傳出後瞬間引爆全球社群，老東家 JYP 娛樂隨即向媒體發聲緊急撲火，語帶保留地表示：「目前 TWICE 正處於續約討論期，相關事宜一旦確定，將會立即向大家說明。」



周子瑜於 2015 年以女團 TWICE 成員身分出道，團體先後發表了《Like OOH-AHH》、《CHEER UP》、《TT》等熱門歌曲，躍升為「國民女團」，而子瑜作為隊內的領舞及門面擔當，也獲得了各國粉絲的喜愛。



此外，子瑜曾於 2024 年發行首張個人迷你專輯《abouTZU》，以個人歌手身分正式出道，期間她更親自參與了 TWICE 專輯以及個人單曲的作詞工作，展現出不斷成長的音樂才華。



TWICE 曾於 2022 年全員與 JYP 完成續約，並持續展開完全體活動。隨著她們再度迎來續約期，成員們未來的去留與動向也引發了外界的高度關注。在此之前，成員定延也曾傳出與親姐姐兼演員孔升妍所屬的 Varo 娛樂進行會面，引起了廣泛討論。

另一方面，子瑜所屬的團體 TWICE 於近期圓滿結束了為期約一年、盛況空前的第六次世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」。



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