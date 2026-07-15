金秀賢沉寂1年4個月復工！暴瘦臉頰凹陷惹心疼，粉絲：到底多辛苦啊？

菲律賓時尚品牌「BENCH」執行長14日在個人社群無預警曬出與金秀賢的廣告拍攝花絮照，正式宣告這位韓流男神結束長達1年4個月的漫長空白期，重返螢光幕前。

不過照片中的金秀賢雖然捧著大把花束、對著鏡頭露出燦笑，但明顯消瘦、顴骨線條變得銳利的臉龐，卻讓大批忠實粉絲看了直呼「超揪心」！



去年3月金秀賢因與YouTube頻道「橫豎研究所」爆發漫長的法律訴訟，形象受創，演藝事業也隨之停擺。隨著官司近日總算告一段落，該頻道代表金世義更因涉嫌散播假消息、恐嚇等罪嫌被羈押移送，金秀賢終於洗刷委屈，名譽獲得平反。這回透過品牌廣告現身，被業界視為他全面復出的起手式。



照片裡的金秀賢不似過去豐潤的雙頰，明顯凹陷，整個人縮水一圈，令網友忍不住感嘆：「臉真的太削瘦了」、「這段時間心靈創傷有多大，才會瘦成這樣」、「帥度不減，但看了好想哭」。大家紛紛猜測，這段空白期他承受的壓力與煎熬，恐怕難以想像。



雖然官司暫告一段落，但金秀賢未來的每一步仍備受關注。原本因風波無限期延拍的Disney+原創影集《山寨人生》，以及後續影視規劃，目前都還在未定之天。外界在為他復出開心的同時，也忍不住擔憂：「受過的傷真的能說好就好嗎？」粉絲們都期盼，這次廣告拍攝能成為他重新站穩腳步的起點，順利找回演藝事業的第二春。

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