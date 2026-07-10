名譽恢復的信號彈？金秀賢廣告主態度大逆轉，求償25億→4億大縮水，法官認證「大家都是受害者」

韓劇頂流金秀賢捲入的「未成年交往」風波出現重大轉折！先前因惡意散布假消息而被逮捕的《橫豎研究所》代表金世義自從上個月23日正式被羈押起訴後，整起案件的風向似乎悄悄變了——原本氣噗噗向金秀賢求償25億元（韓幣，下同）的戶外品牌「Eider」，突然在8日的第二次庭審中態度大轉彎，把賠償金額大幅下修到只剩4億元，而且還是只要求退還剩下的模特兒代言費，不是要罰他醜聞賠償！

這起官司的來龍去脈是這樣的：Eider去年找來金秀賢當代言人，沒想到金世義大爆金秀賢曾跟未成年時期的已故女星金賽綸交往，還說金秀賢要對她的死負責，搞得品牌形象受到影響，Eider一氣之下就在去年8月告上法院，要求25億的天價賠償。但就在金世義因涉嫌偽造證據遭到警方逮捕、檢方起訴之後，Eider這回在法庭上直接撤回「因社會爭議造成的形象損害賠償」這部分的請求，只針對合約剩下的代言費來討。



法官點出Eider原本的賠償請求「恐怕很難被法院接受」，還特別提到其實不管是Eider、金秀賢還是他的經紀公司，全都是金世義惡意散布謠言下的受害者。法官進一步建議，既然金秀賢方面也在跟其他廣告主協商中，不如Eider就撤訴，訴訟費雙方各自負擔，用和解的方式圓滿收場，不需要再浪費司法資源。這番話等於直接打臉Eider當初的鉅額求償。

金世義從去年3月開始就在YouTube頻道上大爆料，說金秀賢和金賽綸有過戀情，還暗示金秀賢對她的死有責任，甚至大陣仗召開記者會，公開一段號稱是金賽綸生前的語音錄音檔，以及兩人的KakaoTalk對話紀錄，企圖坐實金秀賢的罪名。結果檢警一查，發現那個語音檔是用生成式AI偽造的，對話紀錄也是假的，根本全是刻意捏造！



警方隨即在5月14日聲請羈押金世義，法院認定他有滅證和逃亡之虞，火速核發羈押令，最後在上個月23日正式起訴。罪名包括違反《資訊通訊網法》（散布虛假消息毀損名譽）、違反《跟蹤騷擾防制法》、違反《性暴力特例法》（散布非法拍攝物）、恐嚇、強制未遂等多項重罪，這下金世義恐怕要吃不完兜著走。

金秀賢的經紀公司Gold Medalist在金世義被羈押後也發佈聲明，感謝這段時間外界對金秀賢的信任和支持，也謝謝許多媒體和網友願意追查真相、還原事實，讓金秀賢能夠稍微喘口氣。

目前金秀賢除了Eider之外，還被FromBio、Classys、Cuckoo電子、TrendMaker等多家廣告商聯手提告，求償總金額超過100億。這回Eider率先讓步，加上法官明確釋出「大家都是在金世義謊言下的受害者」的風向，外界都在看這會不會成為金秀賢全面翻盤的起點，讓其他廣告主也跟進和解。



Eider和金秀賢官司的第三次庭審將在8月26日繼續進行，能不能順利和解收場，到時候就有答案了。不過可以確定的是，隨著金世義遭到羈押起訴，金秀賢的名譽之戰，已經看見一道曙光。

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