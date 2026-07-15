金秀贤沉寂1年4个月复工！暴瘦脸颊凹陷惹心疼，粉丝：到底多辛苦啊？

菲律宾时尚品牌「BENCH」执行长14日在个人社群无预警晒出与金秀贤的广告拍摄花絮照，正式宣告这位韩流男神结束长达1年4个月的漫长空白期，重返萤光幕前。

不过照片中的金秀贤虽然捧著大把花束、对著镜头露出灿笑，但明显消瘦、颧骨线条变得锐利的脸庞，却让大批忠实粉丝看了直呼「超揪心」！



去年3月金秀贤因与YouTube频道「横竖研究所」爆发漫长的法律诉讼，形象受创，演艺事业也随之停摆。随著官司近日总算告一段落，该频道代表金世义更因涉嫌散播假消息、恐吓等罪嫌被羁押移送，金秀贤终於洗刷委屈，名誉获得平反。这回透过品牌广告现身，被业界视为他全面复出的起手式。



照片里的金秀贤不似过去丰润的双颊，明显凹陷，整个人缩水一圈，令网友忍不住感叹：「脸真的太削瘦了」、「这段时间心灵创伤有多大，才会瘦成这样」、「帅度不减，但看了好想哭」。大家纷纷猜测，这段空白期他承受的压力与煎熬，恐怕难以想像。



虽然官司暂告一段落，但金秀贤未来的每一步仍备受关注。原本因风波无限期延拍的Disney+原创影集《山寨人生》，以及后续影视规划，目前都还在未定之天。外界在为他复出开心的同时，也忍不住担忧：「受过的伤真的能说好就好吗？」粉丝们都期盼，这次广告拍摄能成为他重新站稳脚步的起点，顺利找回演艺事业的第二春。

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