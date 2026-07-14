復出在即～金秀賢時隔15個月重啟活動！今日前往海外進行畫報拍攝

演員金秀賢因日前私生活爭議而中斷所有演藝事業活動，現在相隔1年3個月的時間，終於於今日啟程前往海外進行畫報拍攝，重新啟動正式活動。

金秀賢於7月14日前往菲律賓為服裝品牌B公司進行廣告拍攝，包含宣傳影片以及海報等內容，不過這些廣告內容也僅限於海外使用，且公開的時程也尚未決定。去年3月金秀賢因與已故女星金賽綸之間的過往，遭爆料疑似與未成年的她交往等細節，造成話題討論，當時由YT頻道主橫豎研究所主導，對金秀賢的過往行為有多項指責，並認為他也需對金賽綸之死負責任，甚至公開了不少錄音檔案佐證。



但後來調查的結果顯示，這些被公開的錄音檔案以及聊天的對話訊息內容，都是以AI工具假造的，並非真實。對此金秀賢方自然也向該YT頻道提告，違反信息通信網利用促進及信息保護等相關法律，並對他造成名譽上的損害， 法院也對這位YT頻道主發布了拘捕令。



金秀賢則是受到爭議餘波的影響，許多原本代言的品牌紛紛向他提出求償，金額大約達到100億韓元規模，隨著案件被調查出所謂的證據均是造假，金秀賢原本所面臨的訴訟也將有所轉折。金秀賢的法律代理人也曾在月初時透過廣播節目中提到，金秀賢具體的回歸時間，公司仍在慎重的考慮中，目前他也正在洗清汙點恢復名譽的過程中。今日透過海外拍攝重啟活動的金秀賢，可望有個重新的開始。



另外，金秀賢已拍攝的Disney+原創作品《山寨人生》也可視為是他回歸之作。劇情描述1997年因遭遇外匯危機，徹底改變人生的一位男子，成為世界上「山寨」市場之王的故事。當時本劇因金秀賢的爭議而延後公開，目前Disney+對此仍抱持謹慎態度，尚未進一步確認公開日程。

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