蘇志燮《金特務：本色回歸》向玉澤演道歉！水中動作戲太辛苦：請他來演了太辛苦的客串

（最新花絮影片）人氣演員蘇志燮對特別出演《金特務：本色回歸》的玉澤演表達了歉意。

14日，SBS YouTube頻道「SBS Catch」公開了電視劇《金特務：本色回歸》第5、6集的幕後花絮影片。影片中，玉澤演特別出演蘇志燮劇中回憶戲的過去場景，吸引了觀眾們的目光。



蘇志燮與玉澤演在正式拍攝前便反覆對動作招式、投入練習。為了正式拍攝，兩人一同進入水中，雖然因低溫而忍不住喊冷，但導演一喊開拍，便立刻投入、認真完成水中動作戲。拍攝結束後，兩人還互相關心照顧，展現了溫暖的友情。

對此，蘇志燮表示：「請他來演了一個太辛苦的客串。」對辛苦拍攝的玉澤演流露出歉意。面對製作組勸他先上岸，玉澤演則笑著說：「反正待在水上還是水裡，全身都一樣濕，所以一直都很冷。」展現開朗又充滿活力的一面。



SBS金土劇《金特務：本色回歸》講述一名平凡父親金部長（蘇志燮 飾）為了救回遭綁架的女兒，投身危險戰鬥的復仇動作劇。劇中，玉澤演特別出演代號「66」的北韓派遣特務朴永光，是金部長在北韓時期的重要夥伴，給觀眾們留下強烈印象。《金特務：本色回歸》播出至第6集便創下22.3%的收視率，持續熱播中。





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