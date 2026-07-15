【影片】宋旻浩涉兵役案現身法院！低頭道歉認錯，發福模樣掀熱議

男團WINNER成員宋旻浩14日現身首爾西部地方法院，針對兵役法違反案，以證人身分出庭作證，神情平靜、全程低調。面對大批媒體守候，他僅簡短說了一句「對不起」，隨即快步走進法庭。

從現場照片可見，宋旻浩以一身莊重的黑色正裝現身，身穿黑色西裝外套搭配黑色西裝褲，內搭白色襯衫與黑色領帶，腳踩黑色皮鞋，整體造型簡潔肅穆，未配戴任何醒目飾品，一頭略顯蓬鬆的中長髮自然後梳，神情凝重，與過往舞台上的潮流形象形成鮮明對比。



本案主要針對社會服務要員服役期間的出勤紀錄是否遭到造假。檢方認為，負責管理勤務的A某涉嫌默許宋旻浩擅離職守，甚至將其缺勤登記為正常出勤；不過A某雖承認部分勤怠處理有瑕疵，仍否認雙方曾事前串通。因此，本次庭審的焦點將放在宋旻浩與A某是否曾事先共謀，涉嫌製作虛假出勤紀錄。



檢方指出宋旻浩服替代役期間約430個應出勤日中，涉嫌有102天無故缺勤。先前他已在自己的案件中承認所有起訴內容，檢方求處有期徒刑1年6個月。他當時在最後陳述時表示：「未能善盡國防義務，我深感抱歉。如果還有機會，希望能誠實完成重新服役。」

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