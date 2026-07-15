機場脫帽才搞定又爆新爭議！IVE張員瑛遊樂園「這個姿勢」惹眾怒，韓網：禮貌在哪？
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機場脫帽才搞定又爆新爭議！IVE張員瑛遊樂園「這個姿勢」惹眾怒，韓網：禮貌在哪？

明星   2026年7月15日   星期三09:35   Tracy  

（封面圖源：IG@for_everyoung10）

IVE人氣成員張員瑛再度陷入態度爭議！

上個月才因機場「戴帽驗證」被質疑耍特權，這回又在遊樂園被抓包「雙手抱胸」聽工作人員說明，被網友狠批沒禮貌，風波持續延燒。

前不久，IVE現身愛寶樂園，參與聯名合作企劃「ForEVER IVE」的驚喜活動。成員們當天親自體驗遊樂設施、拍攝各種內容，和現場粉絲及遊客度過開心時光，現場民眾看到偶像現身，立刻拿出手機狂拍，沒想到這些畫面竟成為新一波爭議的導火線。

網路上流傳的影片中IVE成員們抵達合作攤位後，認真聽著工作人員的解說。當天成員們都穿著清涼的貼身上衣和熱褲，大秀纖細身材，其中張員瑛更是以微露香肩的上衣搭配牛仔褲，展現甜美又性感的氛圍。但問題來了！其他成員都雙手交疊放在身前、乖乖聽講，唯獨張員瑛從頭到尾雙手抱胸，直到影片最後都沒放下來，這個動作立刻點燃網友怒火。

相關影片也瞬間在韓國炸鍋，不少網友留言吐槽：「人家在講話還抱胸」、「私下要怎麼抱是你的事，但工作人員講話時該有基本禮貌吧」、「對話時抱胸真的很不尊重」、「長得漂亮是漂亮，但這裡是韓國」、「這是什麼壞習慣？」、「這不是故意黑，是真的沒禮貌」、「人氣再高也不能沒禮貌」、「公眾人物更該注意言行」、「當藝人本來就不容易啊」等正反兩派激烈交鋒。
（圖源：IG@for_everyoung10）

其實張員瑛前不久才因機場爭議登上新聞版面。當時她準備飛往上海，在核驗身分時僅拉下口罩、卻沒脫掉帽子，被部分網友質疑未遵守規定，還一路燒成「特權爭議」。事後張員瑛在下次出國時，乖乖脫掉帽子和口罩配合查驗，而韓國機場公社也在上個月悄悄修改官網的驗證說明，明確加註「為進行身分確認，請暫時脫下口罩、帽子和太陽眼鏡」，似乎間接回應了外界質疑。
（圖源：IG@for_everyoung10）

*相關內容：IVE 張員瑛通關「露臉0.1秒」就戴回口罩？抱胸等護照、單手抽走…韓網狠罵：藝人病末期

【K社韓國小百科】IVE張員瑛「拉口罩」引爆全韓大戰！網友轟她高傲，結局神展開「竟慘變國家級陳情案」

接連兩波爭議讓張員瑛再度被推向輿論風口浪尖，網友的反應也呈現兩極化，有人認為她是被惡意放大檢視，也有人直言公眾人物本來就該更小心。

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