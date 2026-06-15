逆轉再逆轉！金秀賢案「關鍵錄音」警方判定AI偽造！爆造假者同時勒索：給錢就結束、還要免費廣告

男星金秀賢與已故金賽纶的「未成年交往」疑雲，出現重大逆轉！先前被當成關鍵證據的錄音檔，警方調查結果出爐——竟然是AI偽造的。

根據14日播出的MBC《Straight》節目報導，當初公開錄音檔的「橫豎研究所」運營者金世義從一名匿名舉報者A某手中拿到了這段錄音。內容中有一名疑似金賽纶的聲音說：「從國中時期開始交往，到了大學分手了。」這段話當時被認為是金秀賢曾與未成年金賽纶交往的鐵證，引發輿論撻伐。

然而警方調查後發現，該錄音檔是利用AI技術合成的偽造檔案。不只如此，節目更爆料，同一名舉報者A某，在找上橫豎研究所之前大約一個月，其實早就先接觸了金秀賢的經紀公司。



A某當時向金秀賢方面表示，願意提供另一段錄音——內容是證明金賽纶成年後才與金秀賢交往。但他同時開口要求金錢，還說：「我們之間不用見面，我收到錢就結束了」、「我在海外賣產品，秀賢紅了的話，免費幫我拍個廣告吧」、「我只有商業頭腦」。



A某給金秀賢方的錄音內容是「（與金秀賢交往）不是未成年時候」，但給橫豎研究所的卻是「從國中交往到大學分手」——兩個版本完全相反。據了解，像這樣不同內容的錄音檔至少存在4個版本。



金秀賢方的法律代理人高常祿律師指出：「這個事實本身，反而證明了這個錄音不可能是真的。」隨著警方判定錄音檔為AI偽造，加上舉報者兩面手法曝光，整起事件的真相出現大轉彎，也讓先前一面倒的輿論開始重新檢視證據的可信度。

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