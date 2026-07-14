《金特务：本色回归》尹敬浩「13小时无言修行」惨破功！三度开口追加15分钟，笑喊「想说话想到快疯了」

尹敬浩挑战「13小时无言修行」却意外三度破功，最终追加15分钟时间！平时就是「话痨」代表的他，这次为了《金特务：本色回归》收视公约忍耐到极限，最后笑喊：「真的想说话想到快疯了！」

13日播出的 SBS Power FM《两点逃出 Cultwo Show》中，《金特务：本色回归》演员尹敬浩、朱相昱、孙娜恩作为嘉宾登场。不过，当天正好遇上尹敬浩正在履行「13小时无言修行」收视公约，让这场广播录制从一开始就充满笑料。

当天节目中，朱相昱与孙娜恩介绍《金特务：本色回归》的角色与剧中表现，并与主持人互动；尹敬浩则穿著印有「正在禁语修行中」字样的 T 恤登场，全程无法开口，只能透过表情与动作回应，逗笑现场。即使主持人笑问「不能说话，但应该可以发出声音吧？」他仍用嘴型表示「不行」，并摇头拒绝。



随后，尹敬浩拿出白板与大家交流，写下「只有13次写字机会」、「很高兴见到大家，谢谢大家」等问候。朱相昱也公开规则表示，只要尹敬浩开口一次，挑战时间就会增加5分钟，孙娜恩更爆料他早已在休息室破功，让现场笑声不断。



不过，面对难得登上《Cultwo Show》的机会，尹敬浩最终获得短暂发言时间后，立刻分享出演《金特务：本色回归》的契机。他透露：「一开始完全没想像过自己会出演，因为原作有许多粉丝，也担心自己是否能诠释好角色。」但因导演过去给予的信任，加上能与苏志燮、崔代勋等演员合作，让他决定接下作品。



谈到无言修行挑战，尹敬浩笑说：「很感谢大家让我进行这个挑战，虽然不知道为什么我要做这件事，但真的很感谢观众们创造22.3%的惊人成绩。」节目最后，他因应主持人要求喊出剧中海军陆战队角色的招牌「胜利敬礼」，再次增加5分钟修行时间，忍不住笑喊：「追加15分钟了，我真的想说话想到快疯了！」他也表示：「这次学到了很多，以后不能再轻率许下承诺。」并笑说下一次公约希望交给提出好点子的朱相昱完成。



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