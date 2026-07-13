「話癆」尹敬浩兌現「無言修行」！《金特務》收視炸裂衝破22.3%，今晨起挑戰13小時不說話、閉嘴開簽名會

出演 SBS 金土劇《金特務：本色回歸》的演員尹敬浩，終於正式開始履行之前的收視率公約！尹敬浩於 13 日上午在自己的 IG帳號上PO出一段影片，並寫道：「今天早上 7 點，我已經開始進行無言修行了！」

當天，尹敬浩在開始無言修行前宣誓道：「我尹敬浩抱持著感恩的心，根據良心、不帶一絲虛假，承諾在所有時刻都會誠實履行這項行動，其中也包含攝影機無法跟拍的淋浴間、洗手間等私人場所。」隨後，他按下計時器，宣告總長 13 小時的無言修行正式開始。



此前，尹敬浩在《金特務：本色回歸》的製作發表會上被問及收視率公約時，因考慮到這是男神蘇志燮睽違 13 年重返 SBS 電視台的重大意義，便承諾：「如果收視率突破 13%，我將進行『13 小時的無言修行』。」



尹敬浩在演藝圈素以話匣子停不下來的「話嘮（Too Much Talker）」著稱，因此這次要挑戰 13 小時不說話，格外引發外界關注。沒想到《金特務：本色回歸》開播後立即反響爆棚，僅第 2 集就創下了全國收視率15.7%的亮眼成績，輕鬆超越了 13% 的公約門檻；最近播出的第 6 集更刷新了 22.3% 的自身最高收視紀錄，一躍成為今年最火爆的熱門大作。



因此，尹敬浩為了遵守與粉絲之間的約定，確定將履行這項公約。今天下午，他將以嘉賓身份參加 SBS Power FM 電台節目《兩點出逃 Cultwo Show》的現場直播，屆時不能說任何一句話；電台節目結束後的下午4點起，他還會在 SBS 木洞廣播中心舉辦一場別開生面的「無言修行簽名會」，讓觀眾們感到好奇又期待XD



另一方面，熱播劇《金特務：本色回歸》改編自同名高人氣網漫，故事講述世界上最平凡的爸爸，為了找回被綁架的獨生女而化身為世界上最危險的男人，展開一場壯烈決戰的復仇。尹敬浩在劇中飾演金部長（蘇志燮 飾）的得力助手之一、力氣大嗓門也大的「朴鎮哲」，憑藉著亮眼表現收穫極高的人氣。



▽《金特務：本色回歸》每週五、週六晚間 9 點 50 分在 SBS 電視台播出，海外觀眾可在Netflix同步追看！



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