「死鬼CP」早在服兵役時就相識！《鬼怪10週年旅行》李棟旭驚爆「曾幫孔劉洗內褲和襪子」，金高銀、劉寅娜現場補刀大唱洗腦歌

陪伴無數劇迷兩週的重聚綜藝《鬼怪 10 週年旅行》昨晚迎來大結局最後一集，真的讓人超級不捨！在第 4 集中，孔劉、李棟旭、劉寅娜、金高銀前往江陵，展開了兩天一夜回憶之旅的最後一段行程。

當天，一行人來到一家餐廳，一邊品嚐著蕎麥冷麵和魷魚米腸，一邊開啟瘋狂爆料模式。席間，劉寅娜好奇地問道：「你們兩人在拍《鬼怪》之前，一次都沒見過面嗎？」李棟旭簡短地回答：「在軍隊見過。」孔劉則補充說，真正變熟是在拍《鬼怪》的時候，因為畢竟是一起拍攝、一起吃苦。

李棟旭回憶起當年：「當兵那時候我是最小的二等兵（新兵），而孔劉哥已經是最高級別的兵長（老兵）。」孔劉傲嬌表示：「他當時根本不敢看我，連我的影子都不敢踩。」



接著，李棟旭吐露了隱藏多年的秘密：「事到如今我才說，我連孔劉的內褲和襪子都洗過。」劉寅娜和金高銀聞言立即唱起《鬼怪》劇中陰間使者唱過的歌：「鬼怪的內褲很結實！」



孔劉聽完不但沒否認，還回憶了更多細節：「貼身衣物必須摺得像菜刀切過一樣線條整齊分明，李棟旭確實摺得很好。」李棟旭隨即得意地開玩笑說：「實際上，根本是我把孔劉養大的啊！」面對李棟旭的調侃，孔劉笑著補充說，當時這樣只有很短的一段時間，大概三四個月而已。



主演重聚的話題綜藝《鬼怪10周年旅行》已播出全部4集，香港觀眾現可到Viu觀賞，也可在平台上同步重溫全套《孤單又燦爛的神—鬼怪》。



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