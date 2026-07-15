《鬼怪》10周年再掀回忆杀！陆星材化身「柳德华」送祝福，提第二季可能性「我会等待的」让剧迷心动

为纪念经典韩剧《鬼怪－孤单又灿烂的神》播出10周年，陆星材惊喜以「柳德华」身分送上祝福，不仅分享当年拍摄回忆，更提到《鬼怪》第二季可能性，一句话让剧迷再次燃起期待！

11日播出的《鬼怪10周年旅行》中，为纪念《鬼怪》播出10周年，剧组举办特别派对，并公开未能到场演员们录制的祝福影片。作为影片中第一位登场的演员，陆星材以剧中「柳德华」的身分向孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜送上问候。



他回忆当年拍摄时光表示：「真的好久不见了！虽然现在的我也还不完美，但当时的我真的是新人演员，什么都不懂，是一个非常紧张又懵懂的傻瓜。」陆星材也向当时给予帮助的前辈们表达感谢：「谢谢大家带领那时候的德华，给了我很多学习的机会，也让我能够逐渐成长。」对此，刘寅娜也笑说：「没错，哥哥们真的很疼他。」



谈到《鬼怪》中的经典场面，陆星材表示：「每一幕都是名场面。」其中他最喜欢的台词便是「神只是提问者，命运就是我提出的问题，而答案，要由你们自己寻找」，展现出对这部作品深厚的感情。



陆星材也提到，虽然《鬼怪》播出至今已经10年，依然让人难以置信，但多年来经常听到观众说「《鬼怪》真的很好看」、「现在还在重看《鬼怪》」，足见作品至今仍深受喜爱。最后，他也谈到第二季回归的可能性：「不知道呢，《鬼怪》说不定有一天会以第二季回归，我会等待的。」一句话也让剧迷再次燃起期待。



另外，陆星材接下来将与朴敏英、高洙合作新剧《Nine to Six》。该剧改编自中国电视剧《理智派生活》，讲述在工作与爱情之间寻找平衡的浪漫成长故事。陆星材饰演法学院出身的珠宝设计师韩善宇，拥有料理、设计等多项才能，个性温暖成熟，是充满魅力的角色。这次挑战全新形象，他将展现什么样的魅力，也让人更加期待。



《鬼怪10周年旅行》已播出完整4集，香港观众现可於 Viu 观看，同时重温经典韩剧《鬼怪－孤单又灿烂的神》。这个夏天，就让我们再次回到那个令人难忘、最灿烂的冬天吧！

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