《鬼怪10周年旅行》收視奪冠！金高銀一句「大叔」喚回恩卓，孔劉爆笑反應笑翻全場，嘉賓驚喜現身再掀回憶殺

播出10年後，《鬼怪-孤單又燦爛的神》 依舊是許多劇迷心中的經典之作！在 Viu 上架的《鬼怪10周年旅行》帶著大家再次回到那個燦爛的冬天，孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜睽違10年重聚，熟悉的面孔與互動，也讓劇迷瞬間找回當年追劇時的珍貴回憶。

從經典拍攝場景、角色名場面，到多年後依然自然又有愛的相處模式，這趟10周年旅行不只再次喚起劇迷對《鬼怪》的喜愛，也讓大家看見「鬼怪家族」10年後依舊不變的默契。一起來看看這場充滿笑聲與回憶的旅程有哪些亮點吧！

亮點1｜收視表現亮眼！《鬼怪10周年旅行》成功喚回經典回憶

《鬼怪10周年旅行》播出後掀起熱烈討論，首播便拿下同時段第1名，首都圈收視3.4%、全國收視3.3%；第2集延續人氣，再度登上同時段冠軍，首都圈收視3.6%、全國收視3.1%，展現《鬼怪》睽違10年依舊不減的人氣與影響力，也讓許多劇迷再次回到當年追劇時的感動。



亮點2｜鬼怪家族10年後再聚首！私下互動依舊超有愛

旅行當天，四人展現現實兄妹般的化學反應。孔劉發揮「超級J人」特質，不只準備旅行食材，連醒酒用的牛骨湯都提前準備；劉寅娜則帶著親自處理的食材與調味料，展現貼心又可愛的一面。金高銀也散發忙內魅力，興奮表示「來到這裡真的被當成孩子」，沒想到「大寫T人」李棟旭立刻吐槽：「什麼孩子啊！」還笑問金高銀今年是不是21歲，拍《鬼怪》時難道才11歲嗎？



就連前往餐廳的路上，四人也不停展現熟悉又自然的默契。李棟旭笑說，吃飯時孔劉和金高銀可以一起喝燒酒，自己負責開車；沒想到劉寅娜立刻接話：「你們三個喝，然後我來開車吧！」讓李棟旭秒吐槽：「不用不用～寅娜開車的話，那還不如搭計程車！」孔劉也笑喊：「太鄙視了吧！」四人像真正家人般的互動，也讓劇迷看見他們10年後依然自然又熟悉的相處氛圍。



亮點3｜重返注文津！經典名場面再次重現

這趟旅程當然少不了回到《鬼怪》的經典拍攝地——江陵注文津防波堤。孔劉與金高銀也立刻重現經典場面，拿起紅圍巾、蕎麥花等熟悉元素，再次喚起劇迷對當年名場面的回憶。

金高銀更直接切換回恩卓模式，說出經典台詞：「大叔～那個跟你不搭！」讓孔劉忍不住大笑直呼：「天啊～感覺真的好怪！不行，好奇妙！」李棟旭也笑問：「怎麼個奇妙法？有想哭的衝動嗎？」沒想到孔劉竟回答：「不是想哭的衝動，就是覺得有點噁心！」讓所有人大爆笑 XD 此外，「地獄使者×Sunny」組合李棟旭與劉寅娜也加入名場面重現，再次帶來熟悉又浪漫的互動。



亮點4｜公開拍攝幕後故事，回憶那些珍貴時光

除了重訪經典場景，演員們也分享許多《鬼怪》拍攝期間的幕後故事。孔劉與金高銀透露，兩人的第一場戲就是吻戲，當時彼此還不熟悉，卻必須趕在蕎麥花凋謝前完成拍攝。孔劉笑說：「我們那時候還有點拘謹，很尷尬！」



劉寅娜也回憶與李棟旭的初次拍攝，透露當時李棟旭重感冒，不停咳嗽、流鼻涕，看起來相當疲憊，讓李棟旭立刻害羞阻止她繼續分享。金高銀也補充，剛認識李棟旭時覺得他看起來有些沒精神，但熟悉之後才發現他其實是很會照顧身邊人的暖男。



金高銀也感性表示：「我一直覺得我們四個人都很善良，雖然性格都不一樣，但內心都是善良的人。」回憶起過去以各自的方式互相照顧的點滴，也讓劇迷再次感受到《鬼怪》家族自然又溫暖的情誼。

亮點5｜「鬼怪家族」再次集合！金炳哲等成員驚喜加入

隨著10周年派對正式展開，劇中熟悉面孔「惡鬼」金炳哲、「三神奶奶」李伊、「女鬼」朴慶惠也驚喜現身，讓「鬼怪家族」再次集合！金炳哲更帶著劇中金信的象徵物「劍」登場，朴慶惠也穿上劇中的處女鬼造型，甚至重現10年前的服裝，瞬間喚起劇迷對角色的經典回憶。相隔10年再度聚首的演員們，依舊展現熟悉又自然的互動，也讓劇迷感受到《鬼怪》家族多年後依然不變的好感情。



下一集預告中，劉寅娜更化身MC，準備向大家提問《鬼怪》相關問題！金高銀與孔劉展現超強勝負欲，而李棟旭則只回答與數字有關的問題，逗趣互動令人期待。《鬼怪10周年旅行》逢星期日、一晚在Viu上架 ，觀眾也能同步重溫完整劇集《鬼怪－孤單又燦爛的神》，這個夏天一起回到那個最燦爛的冬天。

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